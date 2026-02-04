La Plata dice basta: reclamo judicial para frenar el aumento del agua

Los vecinos de La Plata atraviesan una situación crítica con el suministro de agua en distintos barrios de la ciudad, al tiempo que se debate un aumento en las tarifas de ABSA. Frente a este escenario, se presentará un recurso judicial para frenar la suba de las boletas hasta que se garantice el acceso al agua potable en toda la ciudad, denunciando un servicio deficiente y sistemáticamente incumplido.

El presidente de la UCR local, Pablo Nicoletti, calificó la situación como “insostenible” y apuntó contra la empresa por la falta de respuestas ante los reiterados reclamos de los platenses. En ese sentido, remarcó que cobrar por un servicio que no se presta impacta de lleno en el bolsillo de los vecinos, obligados a recurrir a alternativas costosas para cubrir una necesidad básica.

“Es inadmisible que se pretenda avanzar con un aumento cuando los vecinos deben gastar fortunas en bidones porque el servicio es inexistente. No vamos a permitir que se castigue a los platenses por una contraprestación que la empresa incumple sistemáticamente”, sostuvo Nicoletti, marcando una postura firme frente al incremento en las facturas.

El reclamo judicial busca que la Justicia frene el aumento tarifario hasta que el suministro se normalice y se garantice agua en todos los barrios. Desde el espacio impulsor del recurso señalaron que el acceso al agua debe ser un derecho esencial y no un cargo extra en la factura, especialmente en un contexto de cortes prolongados y baja presión.

En paralelo, desde el Concejo Deliberante se impulsa la creación del Observatorio del Agua, una herramienta de control con datos públicos y reclamos verificables que permita monitorear el servicio de ABSA y exigir respuestas concretas. La iniciativa apunta a supervisar que cada hogar reciba agua mientras se completan las obras pendientes.

Además, el bloque de concejales reclamó un plan de contingencia urgente hasta fines de abril, que incluya abastecimiento alternativo en zonas sin suministro, medidas para barrios con baja presión crónica y acceso garantizado donde el agua no es potable.

Finalmente, subrayaron que la crisis del agua no es un tema partidario y convocaron a todos los bloques políticos a sumarse al reclamo. El objetivo, aseguran, es impulsar soluciones rápidas y concretas, terminar con los cortes y frenar los aumentos hasta que el servicio se normalice.