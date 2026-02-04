Fin del horario de verano: el estacionamiento medido retoma su esquema habitual en La Plata

El sistema de estacionamiento medido en La Plata volvió a funcionar con su horario normal desde este lunes, luego de haber operado durante enero bajo un esquema reducido por la baja circulación vehicular propia del receso de verano.

La decisión fue confirmada por las autoridades locales, que dieron por finalizado el denominado “horario de verano”, aplicado durante enero en el Casco Urbano y en las zonas alcanzadas por el servicio municipal. Durante ese período, el cobro se limitó a franjas horarias más acotadas, en función de la menor demanda producto del receso escolar y la disminución de la actividad laboral.

Con el retorno gradual de la actividad económica, educativa y administrativa, el Municipio resolvió restablecer el esquema habitual, que rige de lunes a sábado con control completo a lo largo del día, tal como sucede fuera de la temporada estival.

Horarios y tarifas vigentes del estacionamiento medido

Desde este lunes, el sistema vuelve a funcionar bajo el esquema tradicional de cobro por hora. Según recordaron desde la Comuna, las tarifas vigentes son las siguientes:

$300 por hora entre las 7 y las 10 y de 14 a 20

$500 por hora en el horario pico, de 10 a 14

Además, los usuarios pueden consultar las modalidades de pago, así como información adicional del sistema, a través de los códigos QR disponibles en la cartelería instalada en la vía pública.

En cuanto a las sanciones, el Municipio recordó que la multa por no activar el estacionamiento medido es de $7.050 si se abona dentro de las 24 horas, mientras que asciende a $19.275 si se paga dentro de los 30 días. Por ese motivo, recomendaron verificar el correcto funcionamiento del sistema y cumplir con el pago correspondiente para evitar penalidades.