Deportes | 2 Feb
Con la misión de volver al triunfo
Gimnasia quiere hacerse fuerte en el Bosque: el plan de Zaniratto para quebrar el muro de Aldosivi
El Lobo regresa a su casa tras la caída ante River con la misión de recuperar la senda del triunfo. Con el ingreso de Jeremías Merlo por el expulsado Manuel Panaro, el conjunto platense buscará derribar la resistencia del equipo de Guillermo Farré, que llega invicto pero sin goles en el certamen.
La pelota vuelve a rodar en 60 y 118. Este lunes, desde las 17:30, Gimnasia y Esgrima La Plata recibirá a Aldosivi de Mar del Plata con un objetivo claro: revalidar la localía y dejar atrás el sabor amargo de la última jornada. Tras un debut esperanzador venciendo a Racing Club, el equipo platense sufrió un traspié en el Monumental ante River Plate, donde dos genialidades de Juan Fernando Quintero sellaron el 2-0 definitivo.
Para este compromiso, el entrenador Fernando Zaniratto se vio obligado a meter mano en el once inicial. La expulsión de Manuel Panaro en Núñez dejó una vacante en el frente de ataque que, según las últimas prácticas, será ocupada por el juvenil Jeremías Merlo. La apuesta del técnico es clara: mantener la verticalidad y el desequilibrio por las bandas para abastecer a un Marcelo Torres que será la principal referencia de área.
El rival: un "Tiburón" difícil de roer
Del otro lado llega el Aldosivi de Guillermo Farré. El conjunto marplatense es la antítesis del Lobo en este arranque del Torneo Apertura 2026: suma dos empates consecutivos 0-0 (ante Defensa y Justicia y Barracas Central). Si bien ostenta una solidez defensiva envidiable, la falta de gol es la gran cuenta pendiente del equipo visitante, que intentará aprovechar los espacios que deje Gimnasia para dar el golpe en La Plata.
Probables formaciones
El Lobo saltaría al césped del Estadio Juan Carmelo Zerillo con: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Jeremías Merlo, Marcelo Torres
El arbitraje estará bajo la lupa en una tarde donde el sol de febrero acompañará el sueño de los hinchas triperos de prenderse nuevamente en la pelea de arriba.