Gimnasia quiere hacerse fuerte en el Bosque: el plan de Zaniratto para quebrar el muro de Aldosivi

La pelota vuelve a rodar en 60 y 118. Este lunes, desde las 17:30, Gimnasia y Esgrima La Plata recibirá a Aldosivi de Mar del Plata con un objetivo claro: revalidar la localía y dejar atrás el sabor amargo de la última jornada. Tras un debut esperanzador venciendo a Racing Club, el equipo platense sufrió un traspié en el Monumental ante River Plate, donde dos genialidades de Juan Fernando Quintero sellaron el 2-0 definitivo.

Para este compromiso, el entrenador Fernando Zaniratto se vio obligado a meter mano en el once inicial. La expulsión de Manuel Panaro en Núñez dejó una vacante en el frente de ataque que, según las últimas prácticas, será ocupada por el juvenil Jeremías Merlo. La apuesta del técnico es clara: mantener la verticalidad y el desequilibrio por las bandas para abastecer a un Marcelo Torres que será la principal referencia de área.

El rival: un "Tiburón" difícil de roer

Del otro lado llega el Aldosivi de Guillermo Farré. El conjunto marplatense es la antítesis del Lobo en este arranque del Torneo Apertura 2026: suma dos empates consecutivos 0-0 (ante Defensa y Justicia y Barracas Central). Si bien ostenta una solidez defensiva envidiable, la falta de gol es la gran cuenta pendiente del equipo visitante, que intentará aprovechar los espacios que deje Gimnasia para dar el golpe en La Plata.

Probables formaciones

El Lobo saltaría al césped del Estadio Juan Carmelo Zerillo con: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Jeremías Merlo, Marcelo Torres

El arbitraje estará bajo la lupa en una tarde donde el sol de febrero acompañará el sueño de los hinchas triperos de prenderse nuevamente en la pelea de arriba.