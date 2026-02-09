Paro de trenes este jueves: La Fraternidad endurece el conflicto y La Plata se queda sin servicio

El sindicato La Fraternidad ratificó este martes el paro de trenes convocado para este jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una medida de fuerza que impactará de lleno en La Plata, luego de que fracasara la reunión mantenida en la Secretaría de Transporte para destrabar el reclamo salarial de los maquinistas.

Según confirmaron fuentes gremiales a la Agencia Noticias Argentinas, no se alcanzó ningún acuerdo salarial, por lo que la medida de fuerza continúa firme. Además, hasta el momento no está previsto un nuevo encuentro antes del jueves que permita revertir el paro.

Desde la Secretaría de Trabajo, en tanto, aclararon que no se dictará la conciliación obligatoria si ninguna de las partes la solicita, una herramienta que podría suspender la protesta por 15 días y forzar una nueva instancia de negociación.

El secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, explicó que la medida fue convocada porque el Gobierno “pisó las paritarias” y no cumple con las condiciones de seguridad exigidas por el sector ferroviario.

En declaraciones radiales, el dirigente sindical fue contundente:

“Te obligan a firmar lo que quieren y nosotros, para mantener la paz social, lo aceptamos. Pero ya nos hinchamos los huevos”, afirmó, dejando en claro el nivel de malestar dentro del gremio.

Maturano también advirtió sobre el deterioro del sistema ferroviario y sus posibles consecuencias: “Está todo roto, todo patas para arriba. Así los privados van a querer comprar los trenes más baratos porque no los están cuidando”, sostuvo, y cuestionó un eventual esquema de concesiones donde “las reglas las ponen los interesados y no el Gobierno”.

Con el paro ratificado, este jueves no habrá servicios ferroviarios, una situación que afectará a miles de usuarios que se trasladan diariamente entre La Plata y el AMBA, profundizando el impacto del conflicto en plena temporada de actividad académica y laboral.