La Plata avanza con la puesta en valor del Parque Saavedra

Arranca cerrando una pregunta que muchos vecinos se hacen desde hace meses: ¿qué va a pasar con el parque y cuándo vuelve a abrir? La respuesta empieza a tomar forma ahora, con un plan oficial que promete cambiarle la cara a uno de los espacios verdes más usados de la ciudad.

La Municipalidad de La Plata avanzará con la recuperación integral del Parque Saavedra, ubicado en pleno casco urbano de La Plata, con una inversión estimada en 3.100 millones de pesos. El predio permanece cerrado desde julio del año pasado y su reapertura depende del proceso de licitación pública que se pondrá en marcha en los próximos días.

Según fuentes comunales, el llamado a licitación se formalizará esta semana mediante un decreto. A partir de ahí, el trámite administrativo demandará alrededor de un mes y medio. Si se cumplen esos plazos, las obras podrían comenzar a principios de abril y extenderse durante varios meses, con una finalización prevista hacia noviembre.

Un diagnóstico que mostró el verdadero estado del parque

El proyecto se apoya en un relevamiento técnico realizado por áreas de Planeamiento del Municipio. El informe es claro: el Parque Saavedra presenta un deterioro generalizado, tanto en su infraestructura como en sus elementos patrimoniales y ambientales.

Uno de los problemas más visibles es la iluminación. Hay luminarias rotas, oxidadas o directamente fuera de servicio. En algunos sectores faltan focos y en otros se colocaron paneles solares de manera aislada, sin un sistema unificado, lo que reduce la seguridad durante la noche.

Las veredas internas y perimetrales también están dañadas. Se detectaron baldosas faltantes, desniveles, zonas con tierra expuesta y cazoletas de árboles en mal estado. Esto complica la circulación y la accesibilidad, sobre todo para personas mayores, familias con cochecitos y quienes usan el parque para caminar o hacer ejercicio.

El lago es otro punto crítico. El diagnóstico lo describe como degradado desde lo ambiental y lo funcional: acumulación de sedimentos, poca profundidad, baja oxigenación del agua y presencia de residuos y materia orgánica en descomposición, producto de la falta de mantenimiento y de sistemas adecuados de recirculación.

Qué obras se harán en el Parque Saavedra

El plan oficial apunta a una puesta en valor integral, con el objetivo de recuperar el parque sin perder su identidad histórica.

Entre las principales obras previstas se encuentran:

Restauración de esculturas, monumentos y fuentes dañadas o vandalizadas

Reacondicionamiento del lago, con limpieza, mejora de profundidad y sistemas de oxigenación

Modernización completa del sistema de iluminación

Renovación del mobiliario urbano: bancos, cestos, señalética y juegos infantiles

Reparación de veredas y senderos, priorizando la accesibilidad

Recuperación del enrejado perimetral y refuerzo de los límites del predio

Desde la Comuna aseguran que la intervención también buscará proteger el arbolado existente y mejorar el mantenimiento de los espacios verdes.

Un parque clave para la vida cotidiana

El Parque Saavedra no es un espacio más para La Plata. Es un pulmón verde en una zona densamente poblada y un punto de encuentro diario para miles de vecinos. Su cierre prolongado cambió rutinas y recargó el uso de otras plazas cercanas.

Ahora, todo depende de que la licitación avance y los plazos se cumplan. Recién entonces se sabrá si el parque puede volver a abrir en condiciones acordes a su valor histórico y social dentro de la ciudad.