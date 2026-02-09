Una mujer atacó a martillazos la camioneta de su ex pareja

Lo que pasó en pleno centro de General Madariaga dejó una pregunta flotando en el aire: ¿qué llevó a una mujer a atacar, sin freno y a plena luz del día, la camioneta de su ex pareja? El video dura apenas unos segundos, pero alcanza para mostrar una escena que nadie esperaba y que terminó con vidrios rotos, miedo y una denuncia policial.

El hecho ocurrió durante la tarde, en la esquina de Martínez Guerrero y 9 de Julio, una zona muy transitada. Vecinos y automovilistas quedaron paralizados al ver a una mujer descalza, visiblemente alterada, golpeando con furia una camioneta roja estacionada. En su mano tenía un martillo y lo usó sin medir consecuencias.

Las imágenes, grabadas por testigos desde distintos ángulos, muestran cómo la mujer rodea el vehículo y comienza a darle martillazos a los laterales. Luego, apunta directo al parabrisas. En pocos golpes, el vidrio estalla por completo. El ruido seco del martillo y el estallido de los vidrios rompieron la calma de la cuadra.

Nadie intervino. La violencia del momento y el estado de exaltación de la agresora generaron temor entre quienes observaban la escena. Todo ocurrió en segundos, pero fue suficiente para causar daños importantes y generar preocupación.

Según la denuncia policial, la mujer fue identificada como Ana Rosmeri Peñalo, de nacionalidad dominicana. El vehículo pertenece a su ex pareja, Oscar Lucero, un comerciante de 70 años. De acuerdo al relato del hombre, no se trató de un hecho aislado: aseguró que venía sufriendo situaciones reiteradas de hostigamiento.

Lucero explicó que la mujer se presentaba con frecuencia en su lugar de trabajo, donde lo intimidaba y lo increpaba delante de otras personas. Tras el ataque a la camioneta, decidió dirigirse a la comisaría local para dejar constancia de lo ocurrido.

La causa fue caratulada como “Daño”, en el marco de la Ley 12.569, y quedó a cargo de la UFID N°8 de General Madariaga. Además, el denunciante solicitó una prohibición de acercamiento y la entrega de un botón antipánico, por temor a que la situación escale.

El video del ataque se viralizó rápidamente en redes sociales y grupos de WhatsApp. Muchos vecinos expresaron su preocupación por el nivel de violencia exhibido en un espacio público y a plena tarde. Otros remarcaron la necesidad de una intervención rápida para evitar consecuencias mayores.

El episodio reabrió el debate sobre los conflictos personales que se trasladan al espacio público y el riesgo que representan cuando nadie puede —o se anima— a frenar una situación violenta antes de que sea demasiado tarde.