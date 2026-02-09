¿Cuántos pedidos necesita hoy un repartidor para vivir?

La respuesta no es tan simple como parece. Aunque el número bajó en comparación con meses anteriores, detrás de esa mejora se esconde una diferencia cada vez más grande entre las apps de delivery. Y eso impacta directo en el bolsillo de cada repartidor. Vamos por partes.

Durante diciembre de 2025, un repartidor de aplicaciones en Argentina tuvo que hacer, en promedio, 454 pedidos para cubrir el costo de la canasta básica total de un hogar tipo de cuatro personas. El dato surge del Índice APP, elaborado por la Fundación Encuentro, que mide cuántos pedidos hacen falta para alcanzar distintos niveles básicos de consumo.

A primera vista, el número muestra una leve mejora: en septiembre se necesitaban 461 pedidos. Pero el informe aclara algo clave: la baja no significa que todos estén mejor, sino que las plataformas pagan distinto y eso genera una brecha cada vez más grande.

Qué muestra el Índice APP

El Índice APP calcula el esfuerzo real del repartidor según el valor promedio del pedido. En el último trimestre de 2025, ese esfuerzo volvió a crecer. Para cubrir la canasta básica de una familia tipo, los pedidos necesarios pasaron de 421 en octubre a 436 en noviembre y 454 en diciembre. Son 33 pedidos más en solo tres meses, un aumento del 7,8%.

La tendencia se repite en otros gastos básicos:

Canasta básica individual: de 130 a 140 pedidos.

Alimentación básica individual: de 58 a 63 pedidos.

Crianza de un niño: de 162 a 170 pedidos.

Crianza de un bebé: de 146 a 152 pedidos.

Alquiler promedio: de 232 a 244 pedidos.

Salario Mínimo Vital y Móvil: de 106 a 110 pedidos.

Algunos costos se mantuvieron estables, como el Monotributo (12 pedidos) o llenar el tanque de nafta (2 pedidos). Pero lo central es que, en general, cada vez hace falta trabajar más para llegar a lo mismo.

El dato clave: no todas las apps pagan igual

Acá aparece la mayor diferencia. Según la Fundación Encuentro, la evolución del ingreso por pedido no fue pareja entre plataformas.

En Rappi, la situación empeoró mes a mes. Para cubrir la canasta básica familiar, en julio se necesitaban 480 pedidos y en diciembre 572 pedidos. Son 92 pedidos más en solo seis meses. El motivo: el valor del pedido casi no cambió, mientras los precios siguieron subiendo.

En PedidosYa, pasó lo contrario. Tras una actualización en octubre, los pedidos necesarios bajaron fuerte: de 434 en septiembre a 349 en octubre. En diciembre cerró en 376 pedidos. Aunque volvió a subir un poco, sigue siendo mucho menos que meses atrás.

El informe es claro: la baja del Índice APP promedio no significa que el trabajo en plataformas haya mejorado en general. Lo que creció es la desigualdad entre empresas. Según en qué app trabajes, el esfuerzo diario para cubrir la canasta básica puede ser muy distinto.