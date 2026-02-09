Argentina inicia un nuevo ciclo en la Copa Davis con equipo renovado para enfrentar a Corea del Sur

La Selección Argentina de Tenis se encuentra lista para iniciar su camino en la Copa Davis 2026. El capitán Javier Frana definió los integrantes del equipo que enfrentará este viernes por la noche a Corea del Sur en la ciudad de Busan, en el marco de la primera ronda de los Qualifiers. La serie se llevará a cabo en el Gijang Gymnasium, un escenario de superficie rápida y bajo techo que exigirá la máxima adaptación del conjunto nacional.

La responsabilidad de abrir la serie recaerá sobre el platense Thiago Tirante, quien actualmente ocupa el puesto 95° del ranking mundial, siendo el único integrante de la delegación dentro del top 100. Como primer singlista, Tirante buscará darle el primer punto a una Argentina que presenta una fisonomía totalmente renovada.

La gran novedad de la convocatoria es la presencia del santiagueño Marco Trungelliti. A sus 36 años, el experimentado tenista tendrá su debut absoluto en el certamen como singlista, ocupando el segundo puesto individual. Por su parte, el punto de dobles estará a cargo de Guido Andreozzi y Federico Gómez, quienes también harán su estreno oficial en la competencia de selecciones más importante del mundo. El plantel se completa con Juan Pablo Ficovich en el rol de jugador de reserva.

Este enfrentamiento marca un hito estadístico para el tenis nacional: es la primera vez que un equipo argentino presenta a cinco jugadores que disputan simultáneamente su primera serie de Copa Davis. Este recambio generacional y de nombres propios bajo la conducción de Frana buscará superar la presión de la localía surcoreana y asegurar el pase a la siguiente fase.

El cronograma de juego estipula que la actividad comenzará este viernes por la noche (hora argentina), en una serie que pondrá a prueba la vigencia de los debutantes y la jerarquía de Tirante en el circuito internacional.