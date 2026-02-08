Copa Davis: Argentina y Corea del Sur igualan 1-1 tras el primer día

El equipo argentino de Copa Davis iguala 1-1 ante su par de Corea del Sur, luego del primer día de actividad en la serie que se disputa en Busan y que corresponde a la primera ronda de la fase clasificatoria.

En el primer partido de la serie, el argentino Thiago Tirante le ganó 2-6, 7-5 y 7-6 (5) al coreano Hyeon Chung en un encuentro durísimo que se extendió durante 2 horas y 53 minutos.

Luego fue el turno de Marco Trungelliti, quien tuvo una floja actuación y no pudo ante Soon-Woo Kwon, que lo derrotó 7-6(6) y 6-2 tras poco más de una hora y media de juego.

La serie continuará este domingo con el dobles, que iniciará a la una de la madrugada y que en un principio tendrá como protagonistas a Federico Gómez y a Guido Andreozzi del lado argentino y a Uising Park y a Jisung Nam para los coreanos. Luego se disputarán los otros dos partidos de singles.