Argentina quedó eliminado: el platense Thiago Tirante no pudo evitar la caída en Corea

La Selección Argentina de Tenis sufrió un duro revés en su visita a Corea del Sur, al caer derrotada por 3-2 en la serie correspondiente a los Qualifiers 2026. El equipo capitaneado por Javier Frana, que presentó una formación con cinco debutantes, no logró sostener la ventaja inicial y quedó fuera de la máxima competencia por este año. El platense Thiago Tirante, principal raqueta del equipo, no pudo cerrar su punto clave, dejando la definición en manos de una experiencia que favoreció a los locales.

La jornada de sábado en el Gijang Gymnasium de Busan comenzó con señales positivas. El punto de dobles, integrado por los debutantes Guido Andreozzi y Federico Gómez, se impuso con autoridad ante la dupla de Ji Sung Nam y Uising Park por 6-3 y 7-5. Con este resultado, Argentina se ponía 2-1 arriba en el marcador general, alimentando la esperanza de avanzar de fase con un equipo renovado.

La caída en los singles decisivos

Sin embargo, la ventaja se esfumó rápidamente. En el cuarto punto, Thiago Tirante enfrentó a Soon-Woo Kwon. El joven de La Plata, ubicado en el puesto 95° del ranking, mostró ráfagas de buen tenis pero terminó cediendo ante la solidez del coreano por 6-4, 4-6 y 6-3.

Con la serie igualada 2-2, la presión recayó sobre el santiagueño Marco Trungelliti. En su debut absoluto en el certamen a los 36 años, enfrentó al experimentado Hyeon Chung, quien dominó los momentos críticos del encuentro para sellar el 3-2 definitivo con un doble 6-4 y 6-3.

Lo que tenés que saber

Resultado final: Corea del Sur 3 - Argentina 2.

Próximo paso: Repechaje del Grupo Mundial I en septiembre 2026 .

Riesgo: Si Argentina pierde en septiembre, descenderá al Grupo Mundial I para 2027 .

Debutantes: Tirante, Trungelliti, Andreozzi, Gómez y Ficovich sumaron sus primeros minutos en Copa Davis.

El futuro: luchar por la permanencia

Tras este resultado, el conjunto nacional deberá disputar una serie de permanencia en septiembre contra los ganadores del Grupo Mundial I. El sorteo definirá el rival, que podría ser una potencia europea como Finlandia, Suiza o Polonia, o enfrentamientos regionales contra Paraguay o el ganador de Colombia vs. Marruecos.

La derrota profundiza el debate sobre el recambio generacional en el tenis nacional y la pérdida de la histórica "mística" de la Copa Davis, que hoy parece quedar relegada en el calendario internacional. Para los jugadores de la Provincia de Buenos Aires como Tirante, el desafío será capitalizar esta experiencia de cara a la gira de polvo de ladrillo europea.