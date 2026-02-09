Un joven motociclista murió en La Plata tras ser atropellado por un auto que se dio a la fuga

Un trágico siniestro vial conmociona a la región de La Plata. Durante la jornada de este domingo, un joven motociclista de 25 años perdió la vida tras colisionar con un automóvil en la intersección de las calles 80 entre 13 y 14, en el barrio de Altos de San Lorenzo.

La víctima fue identificada como Damián Eugenio Benítez, quien circulaba a bordo de una motocicleta Honda XR 150. Según fuentes policiales, el impacto fue de tal magnitud que el joven sufrió traumatismos severos, siendo trasladado de urgencia por el SAME al Hospital Rossi, donde lamentablemente falleció poco después de ingresar.

El hecho tomó un tinte criminal cuando el conductor del automóvil involucrado, lejos de asistir a la víctima, decidió escapar de la escena a gran velocidad. Sin embargo, el despliegue de las cámaras de monitoreo y el aporte de testigos presenciales fueron claves para la Policía Bonaerense.

Los investigadores lograron determinar que el vehículo era un Fiat Palio Weekend de color gris. Tras seguir el rastro del rodado, los efectivos realizaron un operativo en un domicilio de la localidad de Los Hornos, donde finalmente se concretó la aprehensión del conductor y el secuestro del auto, que presentaba daños compatibles con el choque.