Usan la imagen del presidente de Sarmiento para estafar y hay dos detenidos en Junín

El presidente del Club Atlético Sarmiento, Fernando Chiofalo, volvió a ser víctima de la utilización fraudulenta de su identidad. Este martes, personal de la Policía de Junín detuvo a dos hombres de 30 y 33 años acusados de intentar cometer una estafa haciéndose pasar por el titular del club verdolaga para obtener materiales de construcción de alto valor.

La maniobra quedó al descubierto luego de que una reconocida empresa del rubro detectara irregularidades en un pedido de gran volumen que incluía juegos de sanitarios, grifería premium y una importante partida de porcelanatos. La magnitud de la compra y la modalidad de contacto despertaron sospechas inmediatas.

Ante las dudas, los responsables del comercio decidieron verificar la operación y se comunicaron directamente con Chiofalo, quien negó haber realizado cualquier pedido, confirmando que se trataba de un intento de estafa.

Intervino la Justicia y la DDI logró interceptar el flete

Con la denuncia formalizada, la UFI N° 1, a cargo de la Dra. Vanina Lisazo, habilitó a los investigadores de la DDI Junín a desplegar tareas de urgencia para frenar la operación delictiva.

El operativo permitió interceptar un flete que ya se encontraba en camino hacia un domicilio particular. Al arribar al lugar, los efectivos sorprendieron a dos hombres descargando el material.

Según informaron fuentes policiales y de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Junín, al advertir la presencia de los uniformados, ambos sujetos intentaron darse a la fuga, pero fueron reducidos e identificados a pocos metros del lugar.

Antecedentes penales y un detenido con tobillera electrónica

Durante la identificación, los investigadores constataron que los acusados contaban con antecedentes penales, lo que agravó la situación judicial.

Uno de los detenidos había recuperado la libertad recientemente , tras cumplir una condena en una cárcel de Junín .

El segundo se encontraba bajo un régimen de semidetención, con tobillera electrónica, y debía regresar cada noche a la Unidad Penitenciaria N° 16.

Los investigadores sospechan que este último realizaba los llamados y contactos fraudulentos durante sus salidas diarias, aprovechando su situación procesal.

Ambos quedaron imputados por el delito de estafa y a disposición de la Justicia.

Qué se secuestró y qué investiga la Justicia

Como resultado de un allanamiento de urgencia, la Policía logró secuestrar elementos clave para la causa:

Lo que tenés que saber

12 cajas de porcelanato recuperadas

Dos teléfonos celulares incautados

Los dispositivos serán peritados para determinar si existen otras estafas previas con la misma modalidad

La investigación busca establecer si hay más damnificados en la región

No se descarta que los detenidos hayan utilizado la identidad de otras figuras públicas para cometer delitos similares.

No es la primera vez: antecedente reciente con el nombre de Chiofalo

El caso reaviva un antecedente ocurrido a principios de febrero de 2025, cuando Fernando Chiofalo ya había sido víctima del uso indebido de su imagen.

En aquella oportunidad, el propio Club Sarmiento emitió un comunicado oficial alertando a la comunidad de Junín sobre llamados fraudulentos realizados en nombre de su presidente.

“Personas inescrupulosas ajenas a nuestra institución estuvieron realizando llamados solicitando materiales de construcción haciéndose pasar por nuestro presidente”, advirtieron desde el club.

Además, informaron que el número 2364393060 estaba vinculado a la estafa y que la denuncia ya había sido radicada, pidiendo extremar precauciones.