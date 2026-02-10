El testamento secreto de Jeffrey Epstein: quiénes iban a heredar su fortuna millonaria

Dos días antes de su muerte en una prisión federal de Estados Unidos, el financista Jeffrey Epstein firmó un documento clave que hoy vuelve a sacudir uno de los escándalos más oscuros de las últimas décadas. Se trata del denominado “Fideicomiso 1953”, un instrumento legal que establecía cómo debían distribuirse los bienes de su controvertida fortuna.

El documento, de 32 páginas, permaneció oculto hasta su reciente difusión por el Departamento de Justicia estadounidense. Su publicación reavivó interrogantes centrales: quiénes eran los herederos previstos, qué montos estaban en juego y qué lugar ocupaban —o no— las más de 200 mujeres y adolescentes que denunciaron haber sido abusadas por Epstein.

Un patrimonio en disputa tras años de causas judiciales

El patrimonio original de Epstein fue estimado en alrededor de 600 millones de dólares, aunque esa cifra se redujo de forma drástica tras el pago de impuestos, acuerdos judiciales y restituciones. La última valuación judicial oficial fijó el monto en 120 millones de dólares, aunque existen discrepancias debido a inversiones que no fueron actualizadas desde 2019.

El fideicomiso llevaba el nombre del año de nacimiento de Epstein y designaba como principal beneficiaria a Karyna Shuliak, su entonces pareja. Ciudadana de Bielorrusia, de 36 años, Shuliak residía en Nueva York y mantenía una relación con Epstein desde al menos 2012. Fue, además, la última persona con la que habló antes de que se confirmara su suicidio.

Los nombres que figuran como herederos

De un total de unos 40 beneficiarios, muchos de ellos con identidades protegidas, el documento menciona figuras centrales del círculo personal y profesional de Epstein.

Lo que tenés que saber del fideicomiso:

Karyna Shuliak : destinataria principal, con 100 millones de dólares , una anualidad de 50 millones y acceso a propiedades.

Mark Epstein , hermano del financista: 10 millones de dólares .

Ghislaine Maxwell , condenada en 2021 a 20 años de prisión : 10 millones de dólares .

Martin Nowak , profesor de la Universidad de Harvard : 5 millones de dólares .

Darren Indyke y Richard Kahn, coadministradores del patrimonio: 50 millones y 25 millones de dólares, respectivamente.

Nowak no respondió a los pedidos de comentario tras conocerse su inclusión. Maxwell cumple actualmente condena por conspiración para abuso sexual de menores junto a Epstein.

La ausencia de las víctimas en el reparto original

Uno de los puntos más sensibles del documento es la omisión de disposiciones directas para las víctimas. Ninguna de las mujeres que denunciaron abusos figura como beneficiaria en el fideicomiso firmado por Epstein.

Sin embargo, tras su muerte, los administradores del patrimonio crearon un fondo especial que ya pagó 121 millones de dólares en restituciones y otros 49 millones en indemnizaciones adicionales.

El abogado del patrimonio, Daniel Weiner, aclaró que ningún beneficiario cobrará dinero “hasta que todas las reclamaciones y acreencias, incluidas las de las mujeres abusadas, hayan sido satisfechas en su totalidad”.

Un documento que reabre preguntas sin cerrar

Shuliak, mencionada reiteradamente en los archivos judiciales, recibió apoyo económico de Epstein durante sus estudios de odontología. Su abogado declinó hacer declaraciones públicas. Mark Epstein, en tanto, aseguró desconocer que figuraba como beneficiario del fideicomiso.

La revelación del “Fideicomiso 1953” no cierra el caso Epstein. Por el contrario, vuelve a poner bajo la lupa el entramado de poder, dinero y silencios que rodeó al financista incluso después de su muerte.