Eduardo Domínguez rompió el silencio: La salida de Edwuin Cetré a Boca y el picante aviso para el clásico

Estudiantes de La Plata atraviesa un presente de contrastes. Mientras en el campo de juego el equipo sigue sumando de a tres tras vencer 1 a 0 a Deportivo Riestra, en los despachos la actividad es frenética. Luego del triunfo en el Estadio UNO, Eduardo Domínguez enfrentó los micrófonos y no esquivó ningún tema: desde la sangría de figuras hacia Boca Juniors hasta el inminente cruce ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

La noticia del día fue la confirmación de la partida de Edwuin Cetré al Xeneize, sumándose a la reciente baja de Santiago Ascacibar. Lejos de mostrarse sorprendido, el entrenador fue pragmático sobre la realidad institucional.

"Sabía la situación del club al querer continuar en el cargo. El club fue claro: necesita vender. Es la rueda que necesita la entidad; hace un año y medio que no se vendía a nadie", explicó Eduardo Domínguez. Con una visión realista, el DT aceptó que la dirigencia decida el destino de los jugadores por cuestiones financieras: "Lo que no podemos competir fuera de la cancha, lo vamos a competir dentro".

Sobre el ajustado triunfo ante el equipo de Cristian Fabbiani, el técnico destacó la paciencia para romper un bloque defensivo muy físico. "El partido se abrió con la individualidad de Brian Aguirre y la jerarquía de Guido Carrillo", señaló, dándole valor al debut del flamante refuerzo. Asimismo, pidió paciencia para Adolfo Gaich, quien se encuentra en proceso de adaptación.

Fuego cruzado: La previa del Clásico Platense

Con el derbi de la ciudad a la vuelta de la esquina, Eduardo Domínguez elevó la temperatura. Al ser consultado sobre quién llega mejor al bosque el próximo domingo, el DT fue tajante frente al presente de Gimnasia:

"Somos los campeones. Más allá de que ellos perdieron y nosotros ganamos, somos los campeones del fútbol argentino y vamos a ir preparados para volver a ganar".

El técnico reconoció que la llegada de Nacho Fernández y Nacho Miramón le da otro vuelo futbolístico al "Lobo", pero confía en la memoria de su grupo. "El objetivo es entrar a las finales y competir en la Copa Libertadores para pasar a octavos, pero ahora apuntamos a ganar el próximo partido", concluyó, dejando claro que el "Pincha" no cederá su protagonismo pese a las ventas millonarias.