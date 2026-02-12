Descaradas, el streaming que rompe moldes y gana el Premio Faro de Oro VIP

Descaradas, el innovador streaming conducido por Mar Turquet Smith y Pablo Pineda, se coronó ganador del Premio Faro de Oro VIP por su destacada labor como Programa de Streaming. Este reconocimiento celebra la autenticidad y originalidad del programa, que se enfoca en visibilizar historias reales y valientes de personas que se animaron a luchar por sus sueños.

Con un enfoque en la moda, el entretenimiento y la inspiración, Descaradas se ha convertido en un espacio único y disruptivo en el ecosistema digital actual. El programa cuenta con un equipo de producción sólido y comprometido, bajo la producción integral de Sound Masterd DJ, garantizando calidad, estética y una puesta en escena de alto nivel en cada emisión.

“Descaradas no es un streaming más: es el que no esperabas, el que te interpela, el que te invita a formar parte de una comunidad auténtica y en constante crecimiento”, dice el equipo de Descaradas. “Nuestro objetivo es visibilizar historias reales, intensas y valientes, protagonizadas por personas que se animaron a luchar por sus sueños sin pedir permiso”.

El programa ha logrado conectar con una audiencia que no deja de crecer, gracias a su enfoque en historias de vida descaradas, crudas y profundamente humanas. Emprendedores, profesionales, referentes del mundo de la moda, modelos, artistas, influencers, celebridades y personalidades inspiradoras pasan por este espacio que no busca lo correcto, sino lo genuino.

“El reconocimiento del Faro de Oro VIP es un orgullo para todo el equipo de Descaradas”, dice Pablo Pineda. “Estamos emocionados de seguir llevando historias inspiradoras y auténticas a nuestra audiencia, y de seguir creciendo como comunidad”.

No te pierdas el próximo episodio de Descaradas, todos los viernes a las 20:30 hs.

Seguilos en Instagram: https://www.instagram.com/descaradas.ok/