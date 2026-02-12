Cuarto Menguante en Escorpio: Cómo afectará el clima emocional en La Plata y la región

La semana se presenta con una carga energética particular que impactará en el ritmo cotidiano de los bonaerenses. Según el panorama astrológico actual, el Cuarto Menguante en Escorpio actúa como un catalizador de depuración emocional, obligando a soltar apegos y viejas narrativas que ya no funcionan en el presente.

Este proceso de "cierre interno" coincide con un movimiento clave en el cielo: Venus abandona Acuario tras un periodo de definiciones vinculares para ingresar en Piscis. Este cambio de signo promete mayor empatía y romanticismo, aunque los especialistas sugieren mantener los pies en la tierra para no caer en idealizaciones peligrosas.

Lo que tenés que saber sobre la semana

Cuarto Menguante: Es el momento ideal para la depuración emocional y el desapego de patrones tóxicos.

Es el momento ideal para la depuración emocional y el desapego de patrones tóxicos. Venus en Piscis: Inicia una etapa de mayor sensibilidad, ideal para la compasión, pero con riesgo de falta de límites.

Recomendación general: Evitar decisiones impulsivas y forzar certezas durante estos siete días.

El ingreso de Venus en Piscis marca un giro sensible en el clima afectivo de la Provincia de Buenos Aires. Tras semanas de buscar coherencia y libertad, la energía vira hacia la introspección. No es una semana para la confrontación, sino para registrar lo que duele y abrir espacio a formas más compasivas de relacionarse.

Signo por signo para la región