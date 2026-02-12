Información General | 10 Feb
Astrología y bienestar
Cuarto Menguante en Escorpio: Cómo afectará el clima emocional en La Plata y la región
El fenómeno astronómico impulsa una fase de "limpieza profunda" y cierres de ciclos. Con el ingreso de Venus en Piscis, expertos advierten sobre cambios drásticos en los vínculos y la importancia de evitar decisiones impulsivas esta semana.
La semana se presenta con una carga energética particular que impactará en el ritmo cotidiano de los bonaerenses. Según el panorama astrológico actual, el Cuarto Menguante en Escorpio actúa como un catalizador de depuración emocional, obligando a soltar apegos y viejas narrativas que ya no funcionan en el presente.
Este proceso de "cierre interno" coincide con un movimiento clave en el cielo: Venus abandona Acuario tras un periodo de definiciones vinculares para ingresar en Piscis. Este cambio de signo promete mayor empatía y romanticismo, aunque los especialistas sugieren mantener los pies en la tierra para no caer en idealizaciones peligrosas.
Lo que tenés que saber sobre la semana
- Cuarto Menguante: Es el momento ideal para la depuración emocional y el desapego de patrones tóxicos.
-
Venus en Piscis: Inicia una etapa de mayor sensibilidad, ideal para la compasión, pero con riesgo de falta de límites.
-
Recomendación general: Evitar decisiones impulsivas y forzar certezas durante estos siete días.
El ingreso de Venus en Piscis marca un giro sensible en el clima afectivo de la Provincia de Buenos Aires. Tras semanas de buscar coherencia y libertad, la energía vira hacia la introspección. No es una semana para la confrontación, sino para registrar lo que duele y abrir espacio a formas más compasivas de relacionarse.
Signo por signo para la región
- Aries: Cierre emocional profundo. Momento de soltar enojos viejos y redefinir compromisos.
-
Tauro: Redefinición necesaria en vínculos cercanos. La empatía será clave.
-
Géminis: Priorizar la salud. Es momento de abandonar hábitos que ya no suman.
-
Cáncer: Etapa sanadora. El cierre de un ciclo creativo o emocional trae alivio.
-
Leo: Resolución de conflictos familiares. Priorizar el diálogo sobre la confrontación.
-
Virgo: Actualización de ideas. Revisar expectativas vinculares y aceptar la imperfección.
-
Libra: Redefinir prioridades. Soltar exigencias propias y ajenas.
-
Escorpio: El gran cierre personal. Una versión antigua de vos mismo queda atrás.
-
Sagitario: Tiempo de silencio e introspección. No es momento de dar explicaciones.
-
Capricornio: Revisión de proyectos compartidos y alianzas sociales. Menos control, más escucha.
-
Acuario: Integrar lo aprendido sobre libertad antes de pasar a una etapa más emocional.
-
Piscis: Comienza un nuevo ciclo afectivo con la entrada de Venus. Sanar heridas es la prioridad.