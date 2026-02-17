La Plata: investigan un violento ataque en el que un joven lucha por su vida en terapia intensiva

Un joven de 26 años, identificado como Matías Moreno, permanece internado en estado crítico tras ser víctima de una feroz agresión ocurrida durante la madrugada del martes en la localidad de Tolosa. El hecho, que es materia de investigación por parte de la justicia platense, se habría desencadenado por una aparente disputa vinculada a un conflicto sentimental previo.

Según informaron fuentes policiales, Moreno ingresó de urgencia al Hospital Rossi cerca de las 03:40. El parte médico inicial confirmó una lesión severa en el cráneo provocada por un objeto contundente, lo que obligó a su inmediato traslado al área de terapia intensiva, donde su pronóstico es reservado.

El recorrido previo y la emboscada

La reconstrucción del hecho indica que la víctima se encontraba junto a un amigo en la Plaza Alberti, donde entablaron conversación con dos jóvenes. Posteriormente, el grupo se dirigió hacia la zona de calle 18 entre 529 y 530.

Fue allí donde la situación se tornó violenta. Mientras se encontraban en un kiosco del barrio, dos hombres interceptaron al grupo. Sin mediar palabra, uno de los atacantes arrojó una piedra de grandes dimensiones que impactó de lleno en la cabeza de Moreno, quien cayó desplomado al suelo de forma inmediata.

Los investigadores manejan una hipótesis clara sobre el móvil del ataque. El agresor sería una persona allegada a la expareja de una de las mujeres que se encontraba en el lugar con la víctima. La principal línea de investigación sugiere que se trató de un ataque planeado motivado por celos o un ajuste personal.

La causa ha sido caratulada preventivamente como “averiguación de ilícito y lesiones”, bajo la órbita de la UFI N° 8 de La Plata. Hasta el momento no hay detenidos, aunque se están analizando cámaras de seguridad de la zona para identificar la ruta de escape de los sospechosos.

Lo que tenés que saber