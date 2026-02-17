Chau luces apagadas: El ambicioso plan para arreglar todas las luminarias y semáforos de La Plata

El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó este martes el acto de apertura de sobres para la licitación del Servicio Integral de Mantenimiento del Alumbrado Público y el Parque Semafórico. La iniciativa busca normalizar un servicio crítico tras el diagnóstico del estado de la infraestructura urbana en la capital bonaerense.

Durante el encuentro realizado en el Palacio Municipal, se confirmó la presentación de seis empresas oferentes. Las propuestas técnicas y económicas ya están bajo análisis de la comisión técnica para determinar las adjudicaciones de las tareas que tendrán un plazo de ejecución de un año y medio.

Detalle de las obras por zona y localidad

El proyecto no se limita al centro administrativo, sino que contempla una intervención masiva en las cuatro zonas del partido (Norte, Sur, Oeste y Casco). El objetivo es alcanzar una cobertura total en puntos estratégicos que presentaban déficit de mantenimiento.

Las delegaciones alcanzadas por el nuevo contrato incluyen:

Zona Norte: Villa Elisa, City Bell, Gonnet, Savoia, Villa Castells, Gorina y Arturo Seguí.

Zona Oeste: Melchor Romero, Abasto, Etcheverry, Lisandro Olmos, San Carlos y Hernández.

Zona Sur: Villa Elvira, Altos de San Lorenzo, Los Hornos, Arana, Sicardi, Correas y El Peligro.

Casco Urbano: Ringuelet y Tolosa junto al cuadrado fundacional.

El pliego técnico establece la operatividad sobre más de 180 mil luminarias. El servicio contratado prevé la reparación inmediata de artefactos con desperfectos técnicos, recambio de lámparas y mantenimiento preventivo para evitar zonas oscuras que afecten la seguridad ciudadana.

En cuanto al sistema de tránsito, se intervendrán más de 400 equipos semafóricos. La licitación dispone no solo el mantenimiento básico, sino también la actualización y reacondicionamiento de los controladores para mejorar el flujo vehicular en las principales arterias platenses.

“Estamos dando otro paso importante en nuestro compromiso por la jerarquización de nuestra ciudad capital y la mejora continua en la calidad de vida de sus vecinos”, destacó Julio Alak tras el acto oficial.

Lo que tenés que saber