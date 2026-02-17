"Rock con Estilo": El Programa que Resiste y Promueve la Música Emergente Argentina

"Rock con Estilo" regresa en marzo con una nueva temporada, ofreciendo una ventana a la escena musical emergente argentina. Este programa de televisión se emite por Argentinísima Satelital y en YouTube a través del canal Televisión 33.

Con un enfoque exclusivo en bandas emergentes y barriales, "Rock con Estilo" se destaca por darle pantalla a artistas que quizás solo tienen un EP o un par de fechas encima. El programa, conducido por Pampin Verónica y Josy Fernández, muestra géneros que van desde el rock barrial clásico hasta fusiones más modernas, sin el filtro del marketing excesivo.

Lo más destacable de "Rock con Estilo" es su compromiso con lo nuevo. A diferencia de otros programas que repiten los mismos videos de los 80 o 90, aquí el protagonista es el músico que está peleándola hoy. El programa incluye segmentos como "#Garage" y entrevistas en piso, que muestran a los músicos en su esencia.

"Rock con Estilo" es un programa de culto para el músico y el fanático de raza. No es una superproducción de Hollywood, sino un espacio hecho a pulmón para apoyar la autogestión y la escena musical emergente. Si te gusta ir a ver bandas a bares chicos y creés que el rock no murió, este programa es tu lugar. Regresa en marzo.