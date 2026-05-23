La grave lesión que sacude a River, pierde un jugador para el resto de la temporada

Lo que debía ser una variante para oxigenar el mediocampo tras la salida de Aníbal Moreno terminó en una pesadilla para River Plate y para Juan Carlos Portillo. El mediocampista, que había saltado al campo de juego a los 32 minutos del segundo tiempo, sufrió una lesión de gravedad apenas cuatro minutos después en una jugada dividida donde se le trabó la rodilla derecha.

El diagnóstico confirmado por el cuerpo médico tras los estudios realizados de urgencia es el peor esperado: rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha. Con este panorama, el jugador deberá ser intervenido quirúrgicamente y afrontará una recuperación que demandará entre 8 y 9 meses, despidiéndose prácticamente de toda la actividad oficial en 2026.

River con la posibilidad de buscar un refuerzo

La fatalidad dejó al equipo de Núñez con diez jugadores en el tramo final del encuentro, ya que no quedaban ventanas de cambios disponibles. Sin embargo, el impacto reglamentario es inmediato: ante una lesión que demanda más de cuatro meses de recuperación, la AFA habilita a River a abrir un cupo extra para incorporar un nuevo futbolista, a pesar de que el mercado de pases general ya haya cerrado.

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