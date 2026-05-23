La UNLP reabre el Comedor Universitario: cómo comprar los tickets y sedes confirmadas

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) confirmó la reapertura de las puertas de su Comedor Universitario para este miércoles 18 de febrero. La medida, que coincide con el inicio de los cursos de nivelación, llega acompañada de la habilitación inmediata para la venta anticipada de tickets.

Desde la casa de estudios platense señalaron que el servicio estará disponible tanto para estudiantes regulares como para ingresantes 2026. El objetivo central de la política es sostener una alimentación saludable y accesible para toda la comunidad académica en un contexto económico complejo.

Para este ciclo, el valor del menú se fijó en $2.800. Este monto representa apenas una fracción del costo real, ya que la UNLP cubre un subsidio del 60% por cada plato servido en sus ventanillas.

Sin embargo, las autoridades recordaron que aquellos alumnos que no puedan afrontar dicho costo tienen la posibilidad de gestionar la Beca de Comedor. Este beneficio permite acceder al servicio de forma totalmente gratuita, previa evaluación de la situación socioeconómica del solicitante.

Lo que tenés que saber: sedes y horarios

El sistema operará en sus cuatro puntos estratégicos de la ciudad de La Plata:

Sede Malvinas: Calle 50 entre 116 y 117.

Sede ATULP: Avenida 44 Nº 733 entre 9 y 10.

Sede Club Everton: Calle 14 entre 63 y 64.

Sede Reforma Universitaria: Calle 120 entre 61 y 62.

Importante: La modalidad de viandas (retiro de comida) estará centralizada únicamente en las sedes Reforma Universitaria y Malvinas. Para el turno noche, el retiro de las mismas será exclusivamente de 17 a 19 horas.

La venta de tickets ya se encuentra operativa y se realiza siempre con una semana de antelación. Los interesados deben acercarse a las sedes en los siguientes horarios:

Lunes a jueves: de 8 a 14 horas. Viernes: de 8 a 13 horas.

Para la primera compra, es obligatorio presentar el DNI físico (o pasaporte) junto con el certificado de ingresante o la constancia de alumno regular. Además de los estudiantes, el servicio también contempla el acceso para docentes y nodocentes.