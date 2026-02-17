Perros y gatos pueden alterar pruebas de ADN en escenas del crimen

Los perros y gatos que viven en hogares o circulan entre viviendas y vehículos pueden convertirse en vectores involuntarios de ADN humano, trasladando material genético de distintas personas a lugares donde nunca estuvieron. La advertencia surge de una investigación publicada en Forensic Science International, que pone en cuestión una de las bases más sensibles de la prueba pericial moderna.

El trabajo fue realizado por un equipo interdisciplinario de Australia y concluye que el ADN hallado en el pelaje de los animales o en superficies asociadas a ellos no siempre pertenece a los habitantes del lugar. Puede incluir rastros de visitantes, cuidadores, transportistas o usuarios de vehículos, aun cuando el contacto haya sido breve.

La investigación fue encabezada por Heidi Monkman y Mariya Goray, de la Universidad Flinders. También participaron Roland van Oorschot, de la Policía de Victoria y de la Universidad La Trobe, y Volgin Luke, de Ciencia Forense de Australia Meridional.

Cómo se hizo el experimento y qué encontraron

El objetivo fue determinar si un animal doméstico puede recibir, retener y transferir ADN humano entre distintos entornos. Para evitar sesgos, el equipo diseñó un experimento controlado.

Un cuidador, sin contacto previo con los animales ni con las familias, trasladó cinco perros de distintas razas entre viviendas y autos desconocidos. Luego se tomaron muestras de ADN en:

Cabeza, lomo y costados de los perros

Asiento trasero de los vehículos

Ropa del cuidador

Los resultados fueron contundentes:

85 % de las muestras de los perros contenían ADN de personas que vivían en los hogares

35 % de los autos también presentaban ese ADN

10 % apareció en la ropa del cuidador

En 75 % de las muestras hubo al menos un contribuyente desconocido

Además, se detectó ADN de los propietarios de los vehículos en los perros y en la ropa del cuidador, sin contacto directo entre ellos. La cabeza y el lomo de los animales fueron las zonas con mayor concentración de material genético.

Lo que tenés que saber

Los animales domésticos pueden contaminar escenas del crimen con ADN ajeno

El ADN transferido suele aparecer como componente minoritario , pero puede confundir la investigación

Contactos breves son suficientes para que el material genético viaje

Los autores advierten que el tamaño de la muestra es reducido y que se necesitan más estudios

Impacto judicial y mirada desde Argentina

El estudio subraya la necesidad de repensar las estrategias forenses en delitos donde hay perros o gatos, como robos de mascotas, homicidios o hechos ocurridos en viviendas familiares.

Consultado sobre el trabajo, el doctor Guillermo Giovambattista, investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de La Plata, explicó que cuando una persona toca un objeto o un animal deja ADN a través de la piel, y recordó que ya hubo casos judiciales donde el ADN de una mascota fue clave para vincular a un sospechoso con la escena.

La conclusión es clara: los perros y gatos no son solo testigos mudos. En ciertos casos, pueden transformarse en pruebas decisivas o en el mayor desafío para quienes buscan reconstruir la verdad.