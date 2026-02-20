El Estadio Único busca trabajadores: cómo anotarse para los nuevos recitales y eventos

El Estadio Único Diego Armando Maradona inició una ambiciosa etapa de renovación que no solo transformará su infraestructura, sino que también dinamizará el mercado laboral local. Las autoridades confirmaron la apertura de una búsqueda de personal eventual para cubrir las necesidades operativas de los próximos eventos masivos y recitales en la ciudad.

La selección está a cargo de la consultora platense Entrelazadas RH - Bienestar Corporativo, en alianza estratégica con la productora Universo Jiménez. El objetivo es conformar equipos de trabajo para los espectáculos que marcarán la vuelta a la actividad del recinto de 25 y 32, cuya habilitación oficial está prevista para mayo de 2026.

La convocatoria está dirigida específicamente a personas que residan en La Plata, Berisso, Ensenada y zonas aledañas del Conurbano bonaerense. Al tratarse de eventos masivos, los roles son variados y abarcan desde la atención al cliente hasta el montaje técnico.

La inscripción se realiza exclusivamente de forma online a través de un formulario dispuesto por la consultora, donde se solicitarán referencias laborales y experiencia previa en rubros similares.

Un estadio renovado

El plan de modernización, presentado por el Director del Estadio, Fernando Isla Casares, ante la AFA, contempla una transformación integral. Según el proyecto aprobado por el gobernador Axel Kicillof y el intendente Julio Alak, la capacidad del predio pasará de 42.000 a 50.000 espectadores.

Las obras, que finalizarán su primera etapa en octubre de 2026, incluyen la creación de un shop, un museo, un restobar y un estacionamiento de tres plantas con cupo para 3.000 vehículos. Estas nuevas unidades de negocio generarán puestos de trabajo permanentes más allá de los eventos eventuales.

En el aspecto técnico, la empresa Sinergia reemplazará las 1.800 lámparas halógenas por un sistema LED de última generación, cumpliendo con las exigencias de CONMEBOL y FIFA. Asimismo, la firma Urbano ya comenzó las tareas de optimización en el campo de juego para garantizar un césped de nivel internacional.

La reactivación del calendario de recitales para el segundo semestre de 2026 será la principal fuente de ingresos para continuar con la puesta en valor de uno de los escenarios más importantes de la Provincia de Buenos Aires.