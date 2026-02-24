La UNLP abre la inscripción para la Diplomatura en eSports: cómo anotarse

La Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) confirmó la apertura de la preinscripción para la Diplomatura en Deportes Electrónicos, una de las propuestas académicas con mayor demanda entre los jóvenes de la región.

La iniciativa busca profesionalizar a los actores del ecosistema gamer, desde jugadores y entrenadores hasta organizadores y comunicadores. El proceso de selección estará abierto hasta el 13 de marzo y está dirigido a quienes tengan secundario completo.

Requisitos y modalidad de cursada

La cursada, que representa la quinta edición de esta formación, se extenderá durante 6 meses (de abril a septiembre). Las clases se dictarán los martes y jueves de 18:00 a 20:00, con una modalidad híbrida: presencial o virtual.

Un punto clave para los aspirantes es que los exámenes se rinden los días lunes. La estructura académica contempla ocho módulos de aprendizaje intensivo y prácticas dentro del proyecto de eSports de la UNLP.

Para iniciar el trámite, los interesados deben completar un formulario digital con la siguiente documentación:

DNI: Fotos de frente y dorso en formato digital.

Nivel Secundario: Certificado de finalización o analítico.

Estudiantes UNLP: Certificado de alumno regular e historial académico completo.

Dato Clave: Los cupos son limitados. Tras el cierre de la preinscripción el 13 de marzo, la facultad realizará una selección y notificará los resultados vía mail antes del 31 de marzo.

El programa no se limita al juego competitivo. El objetivo de la UNLP es que los egresados dominen los fundamentos tecnológicos de soporte y comprendan la lógica de la publicidad, la gestión de equipos y la organización de eventos a gran escala.

En 2025 se diplomó la cuarta cohorte, consolidando a La Plata como un polo de referencia en la formación de profesionales para la industria de los videojuegos, un sector que no para de crecer en el Conurbano y el resto de la Provincia de Buenos Aires.