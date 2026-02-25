ESCÁNDALO EN EL SENADO | La Secta del Despacho 007: el horror salpica a Kicillof y Magario

La política bonaerense se asoma a uno de sus abismos más degradantes. El caso de Nicolás Rodríguez, señalado como el líder de una secta que perpetró abusos sexuales sistemáticos bajo el amparo de las instituciones, no es solo un expediente judicial por delitos de integridad sexual; es una radiografía del horror enquistado en el corazón del poder provincial.

Según la investigación que tramita en la justicia de La Plata, el epicentro de las vejaciones no habría sido un sótano clandestino, sino la oficina 007 del Senado de la Provincia de Buenos Aires. Allí, donde se supone que se gestan leyes, Rodríguez habría construido un feudo de sometimiento y manipulación.

La oficina del horror: El "búnker" de la impunidad

La cronología de los hechos revela una perversión de la función pública difícil de ignorar. Durante años, Rodríguez habría utilizado su influencia y el espacio físico del Senado para captar víctimas, someterlas mediante técnicas de coerción psicológica y, finalmente, consumar los abusos sexuales.

La mención específica de la oficina 007 no es un dato menor. Habla de una territorialidad ganada dentro de una de las cámaras más custodiadas de la Argentina. ¿Cómo es posible que una estructura sectaria funcionara en las narices de la seguridad legislativa? La respuesta apunta, inevitablemente, a los nexos políticos que permitieron que Rodríguez se sintiera un "intocable".

El contraataque de la defensa: ¿Estrategia o negacionismo?

Ante la contundencia de la imputación y la prisión preventiva dictada por la Justicia de La Plata, el acusado ha decidido renovar sus filas. La nueva defensa, integrada por Darío Saldaño, Ramiro Sánchez Gamino y Catalina Saldaño, ha irrumpido con un discurso que busca deslegitimar a las víctimas.

En un comunicado reciente, los abogados calificaron la conducta atribuida como "jurídicamente atípica" y aseguraron que la prisión de su cliente es "manifiestamente injustificada". Para la defensa, se trata de una "manipulación de testimonios" derivada de conflictos económicos. Sin embargo, este argumento choca frontalmente con los relatos pormenorizados que constan en la causa, los cuales describen un modus operandi clásico de las organizaciones coercitivas.

Kicillof y Magario: El silencio que aturde en La Plata

Es aquí donde el caso trasciende lo policial para convertirse en un incendio político. Resulta inverosímil que una estructura de esta magnitud opere en el Senado sin que existan responsabilidades políticas por omisión o connivencia.

El gobernador Axel Kicillof, quien suele embanderarse en las políticas de género, mantiene un silencio sepulcral sobre el caso Rodríguez. Lo mismo ocurre con Verónica Magario, la vicegobernadora y presidenta del Senado. La oficina donde se habrían cometido los delitos está bajo su jurisdicción directa.

La pregunta que circula por los pasillos de la Gobernación es urticante: ¿Qué vínculos reales existen entre Nicolás Rodríguez y la cúpula del poder provincial? Si bien la justicia aún debe determinar el grado de complicidad institucional, la permanencia de Rodríguez en la estructura estatal durante tanto tiempo sugiere una red de protección que llega a lo más alto del esquema Kicillof-Magario.

Pruebas y testimonios: El peso de la verdad

La evidencia acumulada contra Rodríguez no se limita a dichos aislados. Existen peritajes psicológicos que confirman el daño compatible con abusos de larga data y la dinámica de subordinación extrema. Los testimonios coinciden en señalar que Rodríguez se presentaba como una figura mesiánica, utilizando la estructura jerárquica del Senado para reforzar su autoridad sobre las víctimas.

El intento de la nueva defensa por presentar el caso como un mero "reclamo económico" suena a una táctica desesperada para tapar lo que ya es un secreto a voces: la existencia de una secta estatal que se alimentó de la vulnerabilidad ajena bajo el techo de la democracia bonaerense.