"Tigre nos llevó puestos": la autocrítica de Zaniratto tras el empate de Gimnasia en Victoria

Gimnasia y Esgrima La Plata rescató un empate 2-2 frente a Tigre en el Estadio José Dellagiovanna, en un encuentro correspondiente a la octava fecha del Torneo Apertura.

A pesar de haber sumado, el desarrollo del segundo tiempo dejó un sabor amargo en el cuerpo técnico liderado por Fernando Zaniratto, quien no ocultó su disconformismo con el rendimiento de sus dirigidos tras el descanso.

El DT fue tajante al analizar la segunda mitad del cotejo, donde el local logró imponer condiciones. "Hoy en el segundo tiempo no estuvimos para nada bien. Nos llevó puesto Tigre", sentenció Zaniratto.

Según su visión, el equipo perdió las herramientas que lo caracterizan: no pudo sostener la posesión de la pelota ni generar réplicas de contraataque.

Cambios sin el efecto deseado

Ante el asedio del conjunto de Victoria, el entrenador buscó variantes desde el banco de suplentes para equilibrar el juego, aunque admitió que los resultados no fueron los esperados:

Objetivo táctico : Se buscaba recargar el mediocampo para recuperar la tenencia y ganar metros en el campo.

Realidad del juego : El equipo solo logró defenderse, sin capacidad para atacar con claridad.

Balance: "Es evidente que no se logró... Nos costó", reconoció el técnico sobre la ejecución del plan.

