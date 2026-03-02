Duelo de invictos en UNO: Estudiantes recibe a Vélez por la punta de la Zona A

El Estadio Jorge Luis Hirschi será el escenario de uno de los partidos más atractivos de la octava fecha. Estudiantes y Vélez Sarsfield llegan a este compromiso en igualdad de condiciones estadísticas, pero con la ambición de quebrar la paridad para consolidarse en la cima de la tabla.

El ciclo de Alexander "Cacique" Medina comenzó con el pie derecho tras el triunfo en Rosario, lo que le permitió alcanzar los 15 puntos (+5 de diferencia de gol). La fortaleza del equipo radica en su localía, donde encadena tres victorias consecutivas.

La novedad más destacada es el retorno de Guido Carrillo a la titularidad tras superar una molestia física, desplazando a Adolfo Gaich al banco.

Por otro lado, persiste la duda en el ataque entre Edwuin Cetré y Brian Aguirre, decisión que el entrenador tomaría minutos antes del inicio.

El presente de Vélez: Solidez con una baja sensible

El conjunto de Liniers también ostenta un invicto de siete fechas con 15 unidades (+4 de diferencia de gol). A pesar de su solidez defensiva —solo recibió cuatro goles en el torneo—, llega tras un empate sin goles ante Riestra.

Para este duelo, los "Mellizos" no podrán contar con Matías Pellegrini, quien quedó fuera de la convocatoria por una distensión. No obstante, el equipo mantiene figuras clave como el arquero Álvaro Montero y una estructura vertical difícil de vulnerar.

Detalles del encuentro