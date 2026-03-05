Violencia en Berisso: detuvieron a un hombre tras una batalla de ladrillazos en el Barrio Náutico

La tarde del martes se transformó en un escenario de extrema tensión en el Barrio Náutico de Berisso.

Alrededor de las 19:00, una disputa vecinal en la Manzana 10 derivó en un violento enfrentamiento que requirió un despliegue policial y terminó con un hombre detenido.

Lo que comenzó como un reclamo por un robo terminó en una lluvia de proyectiles que puso en riesgo a los habitantes de la zona.

Según pudieron reconstruir fuentes policiales, el conflicto se desató cuando un hombre —identificado como Antonino— habría ingresado a una vivienda lindera saltando de patio en patio para sustraer una bicicleta.

Amenazas : Al ser increpado por la dueña de la casa, el acusado no solo negó el hecho, sino que comenzó a proferir graves amenazas contra la mujer y su familia.

Enfrentamiento : La propietaria convocó a su hijo mayor y a su ex pareja. Ante la provocación del sospechoso desde un balcón, estos reaccionaron pateando el portón de su domicilio.

Ataque material: Tras una primera intervención policial que parecía haber calmado los ánimos, el conflicto se reactivó cuando los efectivos se retiraron. El acusado comenzó a arrojar ladrillos y piedras desde las alturas contra el automóvil de la familia denunciante.

La lluvia de objetos contundentes fue respondida desde la calle por los damnificados, generando una situación de peligro inminente para los transeúntes. Ante la gravedad del cuadro, un nuevo móvil policial arribó al lugar y procedió a la aprehensión de "Antonino".