Villa San Carlos sufrió un golpe en el final: cayó ante Sportivo Italiano en el Genacio Sálice

En una tarde que parecía destinada al empate sin goles, Villa San Carlos sufrió un duro revés en el Genacio Sálice.

Por la cuarta jornada de la Primera B, el equipo de Berisso no pudo aguantar el envión final de Sportivo Italiano y se quedó con las manos vacías en la última jugada del partido.

El encuentro tuvo dos caras muy marcadas durante la primera etapa. El "Villero" comenzó con autoridad, adueñándose de la pelota con Franco Mussis como eje conductor y una buena proyección de sus laterales, Fabi y Cañete.

Sin embargo, después de los 25 minutos, la visita ajustó las marcas y equilibró el trámite, obligando al arquero Akimenko a lucirse con dos intervenciones clave para mantener el cero.

En el complemento, el cansancio hizo mella en ambos planteles. El juego se volvió chato y carente de ideas, a pesar de las variantes introducidas desde los bancos. San Carlos tuvo algunas contras para liquidarlo, pero la falta de puntería le terminó costando caro.

Cuando el reloj marcaba el minuto 45, el panorama se oscureció para el local:

Expulsión : Alejo Lloyaiy vio la tarjeta roja, dejando a la Villa con diez hombres para el tiempo adicionado.

El gol: Solo dos minutos después, a los 47', una pelota quedó boyando en el área tras una serie de rebotes y Marcos Landaburu no perdonó, sellando el 1-0 definitivo.

Números que preocupan en Berisso

El arranque del torneo muestra una irregularidad marcada para San Carlos:

Puntos : Suma 4 unidades sobre 12 posibles.

Fortaleza local : Disputó tres partidos en el Genacio Sálice , de los cuales perdió dos y ganó solo uno (3 puntos de 9).

Próximo compromiso: El "Celeste" tendrá descanso y volverá a la acción el fin de semana del 14 de marzo.

Próximo compromiso

Tras este golpe anímico, el "Celeste" tendrá tiempo para lamerse las heridas y trabajar en la recuperación. Volverá a la acción oficial el fin de semana del 14 de marzo, con la premisa de volver a sumar para no quedar relegado en la lucha por el protagonismo del torneo.