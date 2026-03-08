Milei suma 230 funcionarios que dejaron el Gobierno en 815 días

El gabinete del presidente Javier Milei registra un nivel de recambio constante desde el comienzo de la administración libertaria. Según un relevamiento reciente, 230 funcionarios y funcionarias de la planta política del Estado nacional dejaron sus cargos desde el 10 de diciembre de 2023.

El dato equivale a un promedio de dos salidas por semana, o una cada cuatro días de gestión, una dinámica que atraviesa prácticamente todas las áreas del Ejecutivo.

El informe, elaborado por el politólogo Pablo Salinas, muestra que el mayor volumen de bajas se concentra en el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, que acumula 82 salidas, lo que representa el 36% del total.

En segundo lugar aparece el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, con 28 desvinculaciones, equivalente al 12%. Muy cerca figura la Jefatura de Gabinete, con 27 bajas, también alrededor del 12%.

Más atrás se ubican Presidencia de la Nación y el Ministerio de Defensa, con 17 salidas cada uno, lo que representa cerca del 7% del total de cambios registrados desde el inicio de la gestión.

Qué áreas del Gobierno registraron más cambios

El detalle por carteras muestra que el movimiento de funcionarios abarca prácticamente todo el gabinete nacional.

Entre los ministerios y organismos con bajas se destacan:

Ministerio de Economía: 82 salidas

Capital Humano: 28 bajas

Jefatura de Gabinete: 27 bajas

Presidencia y Defensa: 17 cada uno

Relaciones Exteriores y Salud: 14 cada uno

Justicia: 12 salidas

Interior: 7

Seguridad Nacional: 6

Desregulación: 3

Banco Central: 2

Infraestructura: 1

La mayor parte de las desvinculaciones se produjo en cargos intermedios del Ejecutivo.

Qué cargos tuvieron más salidas

El análisis también muestra qué niveles jerárquicos registraron mayor rotación dentro del gabinete.

Los datos indican que:

74 subsecretarios de Estado dejaron sus cargos

62 secretarios de Estado fueron desvinculados

9 titulares de unidad de gabinete de asesores salieron de funciones

8 ministros abandonaron el gobierno

2 funcionarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros dejaron sus puestos

1 interventor del ex AFI también fue reemplazado

Este patrón refleja que la mayor rotación se concentra en la estructura administrativa que depende directamente de los ministerios.

La última salida: Mariano Cúneo Libarona

La renuncia más reciente fue la del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien dejó el cargo luego de varios meses de especulaciones sobre su continuidad.

En su lugar asumirá Juan Bautista Mahiques, hasta ahora funcionario del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

Según fuentes del oficialismo, el vínculo entre Cúneo Libarona y algunos de los principales armadores del espacio libertario se fue deteriorando con el avance de la agenda institucional.

La posibilidad de su salida se mencionaba desde hacía tiempo. Incluso, en octubre del año pasado el ahora exministro había estado cerca de dejar el cargo, aunque en ese momento acordó con el Presidente y con Karina Milei continuar algunos meses más.

El propio exfuncionario atribuyó finalmente su decisión al desgaste propio de la gestión.

Con esta nueva renuncia, el número total de funcionarios políticos que abandonaron el Gobierno desde el inicio de la administración libertaria asciende a 230.

En ese escenario, solo dos ministros se mantienen en sus cargos desde el comienzo del gobierno: Sandra Pettovello, en Capital Humano, y Luis Caputo, al frente de Economía.