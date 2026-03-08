El mito de la "limpieza" se derrumba: Las pruebas que hunden el patrimonio de Javier Milei

La narrativa de "hombre común" y "outsider" que Javier Milei construyó para llegar al poder está siendo desmantelada pieza por pieza.

En una reveladora entrevista en Urbana Play, el periodista de investigación Hugo Alconada Mon expuso la trama de presuntas irregularidades, evasión y financiamiento oscuro que rodea al círculo íntimo del mandatario.

Lo que Alconada Mon describe no es solo una contradicción discursiva, sino una serie de maniobras que podrían tener graves implicancias judiciales.

Los 5 puntos clave de la investigación

Irregularidad Detalle de la investigación Facturas Truchas Habría emitido facturas apócrifas por $120 millones para financiar la campaña de Daniel Scioli. Evasión en EE.UU. La familia Milei habría evadido patrimonio local para fugarlo y colocarlo en Estados Unidos. Conferencias Fantasma El Presidente asegura vivir de sus charlas, pero Alconada Mon afirma que nunca las facturó. Herencia de Subsidios Aunque dice haber estado peleado con su padre, recibió una herencia proveniente de una fortuna forjada con subsidios de transporte del kirchnerismo. Moratoria Sospechosa Tras la emisión de las facturas irregulares, obtuvo una moratoria para intentar blanquear su situación fiscal.

La caja negra de la familia: Del subsidio K a la evasión

Uno de los puntos más hirientes para el discurso oficialista es el origen de la fortuna familiar.

Mientras Milei fustiga la intervención estatal, la investigación confirma que su padre fue un beneficiario directo de los subsidios al transporte durante los gobiernos kirchneristas, fondos que luego habrían sido desviados al exterior sin declarar.

"Dice que se peleaba con el padre, pero recibió herencia del padre", disparó Alconada Mon, dejando en claro que el sustento económico del "León" proviene precisamente de lo que él denomina "el robo de la política".

El vínculo con el "Pichichi" Scioli

Quizás la revelación más explosiva es el destino de los $120 millones en facturas truchas. Según el investigador, ese dinero fue a parar a la estructura electoral de Daniel Scioli.

Esta conexión no solo lo vincula con la "casta" que jura combatir, sino que lo posiciona como un engranaje clave en el financiamiento ilegal de la política tradicional que hoy integra su propio gabinete.