Nehuen Producciones y Camping La Granja anuncian una agenda de eventos para 2026

La iniciativa busca combinar naturaleza, turismo y entretenimiento en vivo, ofreciendo propuestas culturales en un espacio familiar y al aire libre.

El primer evento de la agenda será un festival musical en el predio del camping, ubicado a pocos metros del río, un entorno natural pensado para disfrutar en familia. Desde la productora destacaron el potencial del lugar para desarrollar encuentros que integren turismo y espectáculos.

“Estamos emocionados de trabajar con Camping La Granja en este proyecto que busca consolidar a Santa Rosa de Calamuchita como un punto de encuentro para experiencias culturales y recreativas en la región”, señalaron desde Nehuen Producciones.

Durante el año se realizarán diversos eventos musicales y culturales, con el objetivo de impulsar el turismo y la actividad cultural en la región, ofreciendo opciones para distintos públicos y edades.

Las fechas y detalles de los eventos se anunciarán próximamente a través de los canales oficiales.

