Información General | 9 Mar
Nehuen Producciones y Camping La Granja anuncian una agenda de eventos para 2026
La productora Nehuen Producciones y Camping La Granja anunciaron un acuerdo de colaboración para realizar una serie de eventos musicales y culturales durante 2026 en Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba.
La iniciativa busca combinar naturaleza, turismo y entretenimiento en vivo, ofreciendo propuestas culturales en un espacio familiar y al aire libre.
El primer evento de la agenda será un festival musical en el predio del camping, ubicado a pocos metros del río, un entorno natural pensado para disfrutar en familia. Desde la productora destacaron el potencial del lugar para desarrollar encuentros que integren turismo y espectáculos.
“Estamos emocionados de trabajar con Camping La Granja en este proyecto que busca consolidar a Santa Rosa de Calamuchita como un punto de encuentro para experiencias culturales y recreativas en la región”, señalaron desde Nehuen Producciones.
Durante el año se realizarán diversos eventos musicales y culturales, con el objetivo de impulsar el turismo y la actividad cultural en la región, ofreciendo opciones para distintos públicos y edades.
Las fechas y detalles de los eventos se anunciarán próximamente a través de los canales oficiales.
Redes sociales
-
Nehuen Producciones: @nehuen_producciones_ok
-
Camping La Granja: @campinglagranja