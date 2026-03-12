Un corte que pudo evitarse: El STMB reclama mayor responsabilidad ciudadana tras el accidente de un recolector

Lo que para un vecino es un descuido al cerrar una bolsa de basura, para un trabajador municipal representa un riesgo de vida o una lesión permanente.

Un reciente accidente en las calles de Berisso encendió las alarmas: un recolector sufrió una herida cortante de consideración al manipular residuos domiciliarios que contenían vidrios rotos sin protección.

Desde el STMB, el mensaje es tajante: la higiene de la ciudad no puede realizarse a costa de la integridad física de quienes la mantienen limpia.

El pedido del gremio: "No es solo basura, es seguridad"

Ante la repetición de estos hechos, que no son aislados sino consecuencia de la omisión ciudadana, el sindicato solicitó un compromiso mínimo a la comunidad. "No pedimos una tarea compleja, pedimos empatía con el trabajador que mete la mano en la bolsa", señalaron fuentes gremiales.

Para evitar que otro recolector termine en un centro de salud, el STMB difundió cuatro recomendaciones clave que todo vecino debe aplicar antes de sacar la basura:

Protección Obligatoria: Envolver siempre los vidrios, latas abiertas o cerámicos en papel de diario grueso o cartón. Encintado: Asegurar el envoltorio con cinta para que no se desarme ni se desplace dentro de la bolsa. Señalización Visual: Usar un marcador o pegar un papel con la leyenda "¡CUIDADO VIDRIOS!". Uso de Contenedores: Colocar los elementos filosos dentro de botellas de plástico (tipo PET) o cajas de leche vacías antes de embolsarlos.