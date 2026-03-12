Valenzuela estalla contra Karina Milei por frenar su llegada a Migraciones

La interna dentro del oficialismo nacional sumó un nuevo capítulo luego de que Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, decidiera frenar el desembarco del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, en la aún no creada Agencia de Migraciones.

La decisión, que también incluye paralizar la creación del organismo, generó una fuerte reacción del jefe comunal, quien ya había acordado ese cargo con su principal referente política, Patricia Bullrich. De hecho, el intendente no asumió su banca en el Senado de la provincia de Buenos Aires porque esperaba incorporarse al Gobierno nacional.

Según trascendió en las últimas horas, la orden fue transmitida por Karina Milei a Alejandra Monteoliva, actual titular de Migraciones y funcionaria que, en los últimos meses, se habría alineado con la secretaria general de la Presidencia.

La amenaza política de Valenzuela

El desplante desató la furia del intendente bonaerense, que convocó a una reunión con dirigentes de su espacio político y lanzó una advertencia directa.

De acuerdo con versiones surgidas de ese encuentro, Valenzuela habría dado un plazo de 24 horas para que se concrete el nombramiento prometido. De lo contrario, evaluaría asumir su banca en la Legislatura bonaerense.

En ese escenario, el jefe comunal anticipó que comenzaría a armar políticamente dentro de la provincia de Buenos Aires, en un movimiento que podría impactar en la estructura libertaria en el distrito.

Durante ese encuentro también habría cuestionado con dureza a la hermana del presidente. Entre las frases que trascendieron, una de las más fuertes fue: “Karina no tiene palabra”.

Una disputa que involucra a Bullrich

El trasfondo del conflicto está ligado a la creciente tensión entre Karina Milei y Patricia Bullrich, hoy una de las figuras políticas más influyentes dentro del oficialismo.

Valenzuela es considerado un dirigente cercano a la ministra y, según su entorno, el acuerdo para desembarcar en Migraciones había sido parte de esa relación política.

En declaraciones durante la reunión con su equipo, el intendente también habría apuntado contra la actual conducción del organismo migratorio. Incluso habría diferenciado la situación actual de su vínculo con Bullrich al señalar que “Patricia fue la única que me defendió”.

La tensión dentro del oficialismo se viene profundizando en los últimos meses. En el entorno de la Secretaría General de la Presidencia señalan que Karina Milei está molesta con la autonomía política que muestra Bullrich, especialmente tras el avance de iniciativas legislativas impulsadas por la ministra.