Un desplante en Berisso: la ausencia de Cagliardi ante la visita de Menéndez que agita la interna peronista | VIDEO

El fútbol de ascenso en la Primera B Metropolitana suele ser un escenario donde la política bonaerense se mueve como pez en el agua.

Sin embargo, el reciente encuentro entre Villa San Carlos y Deportivo Merlo en el Estadio Genacio Sálice no solo dejó goles y jugadas para el análisis, sino también un fuerte ruido político en el corazón de Berisso.

La nota de la jornada fue la presencia del intendente de Merlo, Gustavo Menéndez , quien viajó hasta la "Capital del Inmigrante" para acompañar a su equipo.

Pese a haber avisado de su visita a su par local, el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, brilló por su ausencia.

La silla vacía de Cagliardi se sintió doblemente: por la cortesía institucional que el cargo demanda y por la sintonía política que, en los papeles, ambos deberían profesar.

El anfitrión ausente y la cortesía del "Cele"

Al notar la presencia de Menéndez en el sector de visitantes, fue el propio presidente de Villa San Carlos, Juan Manuel Córdoba, quien bajó en el entretiempo para invitar al jefe comunal de Merlo a la platea local.

Allí, en un gesto de camaradería que la Intendencia de Berisso no tuvo, la institución le obsequió una camiseta del "Cele".

Lo que generó mayor suspicacia en los pasillos del estadio fue el paradero de Cagliardi. Según pudo saberse, el jefe comunal berissense no solo desistió de encontrarse con Menéndez, sino que prefirió mostrarse a la misma hora en el club Estrella de Berisso.

Un "enroque" de estadios que muchos leyeron como un desplante deliberado o, al menos, como una falta de reflejo político ante una figura que hoy es clave en el armado provincial.

El jefe comunal del distrito del oeste bonaerense, agradeció a la institución berissense por la invitación: "felicitar al club Villa San Carlos por sus instalaciones" y en referencia al Estadio "está muy bueno, muy prolijo, el campo de juego ha sido espectacular".

"Felicitar al intendente porque la ciudad esta muy linda", comentó. Y luego hizo referencia sobre el contexto económico "la situación está muy difícil".

"Un plan económico del gobierno nacional que ha fracasado cuando a niveles de sufrimiento de muchos argentinos que van perdiendo su trabajo y que verdaderamente se hace muy dificil poner el pan arriba de la mesa", sentenció.

La ausencia de Cagliardi cobra otra relevancia al analizar el peso específico de Gustavo Menéndez en la actualidad. El intendente de Merlo se ha posicionado como un "armador de síntesis" dentro del peronismo bonaerense.

Fiel a Cristina Fernández de Kirchner, a quien define como la "gran mentora" del proyecto, Menéndez es de los que trabajan para evitar que la sangre llegue al río entre el kirchnerismo duro y el esquema de Axel Kicillof.

Mientras Menéndez predica la unidad y destaca a Kicillof como la figura de gestión respaldada por la conducción de CFK, el aislamiento o la indiferencia de figuras locales como Cagliardi —quien también forma parte del mismo signo político— expone las grietas de un peronismo que no siempre logra coordinar la agenda, ni siquiera ante un partido de fútbol.