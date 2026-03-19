"No hay barreras": Flor Jares sigue apostando a la música y a nuevos escenarios

La cantante Flor Jares continúa desarrollando su camino artístico combinando presentaciones en vivo, composición y formación de nuevos cantantes.

Recientemente participó en un concurso musical realizado en el restobar Genoma Urbano, en el barrio de Retiro, organizado por Vicente Tissera (@Vicenproducciones) bajo el nombre "Sueña y Canta". En esta oportunidad, se presentó en formato dúo junto al cantante Fernando Olivera (@ferolivera1410), con quien compartió escenario en una experiencia que representó un desafío artístico y una oportunidad de crecimiento.

La participación en este certamen permitió a ambos artistas explorar repertorio, fortalecer el trabajo conjunto y conectar con el público, en un contexto de intercambio con otros músicos. “Cada escenario enseña algo nuevo y siempre deja aprendizaje”, destaca Flor Jares sobre la experiencia.

Más allá de este desafío, la artista continúa activa con nuevas presentaciones. El próximo 23 de marzo ofrecerá un show especial en el resto-café Patio Ragú, en el barrio de Caballito, en el marco de la celebración del cumpleaños de una de sus alumnas, Bettina Flores, en un encuentro que reunirá música en vivo y cercanía con el público.

Paralelamente, Flor Jares continúa acompañando a nuevos alumnos y alumnas en su camino de exploración vocal, integrando su experiencia artística con la enseñanza del canto.

Su proyecto musical incluye también su EP Amanecer, una obra que transmite un mensaje de superación personal y búsqueda interior, reflejado en uno de sus versos: “No hay barreras si tus sueños quieres lograr”.

Con nuevas presentaciones y proyectos en desarrollo, Flor Jares reafirma su compromiso con la música como camino de expresión, aprendizaje y encuentro con el público.

🎤 ¡No te pierdas el show de Flor Jares!

23 de marzo | Patio Ragú, Caballito

Entrada libre

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