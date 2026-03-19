Política | 17 Mar
Elecciones en el Colegio de Martilleros de La Plata
Participación y Cambio
#LaFuerzaDeUnEquipo
Un equipo comprometido con el presente y el futuro de nuestra institución.
Profesionales con experiencia, trayectoria y vocación de trabajo que se unen para seguir construyendo un Colegio más participativo, transparente y cercano a todos los matriculados. 🤝
Integran esta lista:
🔹 Alberto Ricardo Levy – Secretario General
🔹 Gerardo Ariel Ramos – Tesorero
🔹 María Victoria Mondino – Vocal Titular
🔹 Nelson José Fanesi – Vocal Titular
🔹 Sandra Edith Zingoni – Vocal Titular
🔹 Juan Martín Banegas – Vocal Titular
🔹 Maximiliano Andrés Yuen – Vocal Suplente
🔹 Omar Javier Carrón – Vocal Suplente
🔹 Facundo Germán Orsetti – Vocal Suplente
H. Tribunal de Disciplina
🔹 Marcelo Fabián Giudice – Vocal Titular
🔹 Gerardo Nicolás Cruz – Vocal Titular
🔹 Gonzalo Pablo Martín – Vocal Suplente
🔹 Favio René Ocampo – Vocal Suplente
🔹 María del Carmen Lado – Vocal Suplente
Un equipo que cree en el trabajo conjunto, en el respeto institucional y en la participación de todos para seguir fortaleciendo nuestra profesión. 💼
Participación y Cambio
#LaFuerzaDeUnEquipo