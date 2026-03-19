Elecciones en el Colegio de Martilleros de La Plata

Participación y Cambio

#LaFuerzaDeUnEquipo

Un equipo comprometido con el presente y el futuro de nuestra institución.

Profesionales con experiencia, trayectoria y vocación de trabajo que se unen para seguir construyendo un Colegio más participativo, transparente y cercano a todos los matriculados. 🤝

Integran esta lista:

🔹 Alberto Ricardo Levy – Secretario General

🔹 Gerardo Ariel Ramos – Tesorero

🔹 María Victoria Mondino – Vocal Titular

🔹 Nelson José Fanesi – Vocal Titular

🔹 Sandra Edith Zingoni – Vocal Titular

🔹 Juan Martín Banegas – Vocal Titular

🔹 Maximiliano Andrés Yuen – Vocal Suplente

🔹 Omar Javier Carrón – Vocal Suplente

🔹 Facundo Germán Orsetti – Vocal Suplente

H. Tribunal de Disciplina

🔹 Marcelo Fabián Giudice – Vocal Titular

🔹 Gerardo Nicolás Cruz – Vocal Titular

🔹 Gonzalo Pablo Martín – Vocal Suplente

🔹 Favio René Ocampo – Vocal Suplente

🔹 María del Carmen Lado – Vocal Suplente

Un equipo que cree en el trabajo conjunto, en el respeto institucional y en la participación de todos para seguir fortaleciendo nuestra profesión. 💼

Participación y Cambio

#LaFuerzaDeUnEquipo