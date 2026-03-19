Nuevo estudio revela que el semen podría potenciar la función cerebral en mujeres

Una reciente investigación científica ha puesto el foco en la composición química del semen, revelando la presencia de hormonas y neurotransmisores tradicionalmente asociados con el bienestar emocional y la regulación del ciclo circadiano.

El hallazgo de serotonina, oxitocina, melatonina y cortisol en el fluido seminal ha generado un intenso debate sobre si la absorción de estos compuestos podría influir en el estado de ánimo de la pareja.

¿Bioquímica con efectos terapéuticos?

El estudio sugiere que la ingesta o absorción de estas sustancias podría, en teoría, generar efectos neuroquímicos similares a los de ciertos fármacos antidepresivos.

La oxitocina, conocida como la "hormona del amor", y la serotonina, clave en la regulación del humor, son componentes esenciales del sistema de recompensa del cerebro.

Sin embargo, la comunidad científica mantiene una postura de extrema cautela. Si bien la presencia de estos compuestos es un hecho biológico comprobado, la cantidad presente y la capacidad real del cuerpo humano para procesarlos de manera que alteren la función cerebral femenina sigue siendo una hipótesis sin evidencia concluyente.

Entre la curiosidad científica y la desinformación

El revuelo causado en redes sociales ha obligado a los especialistas a intervenir para diferenciar los hallazgos preliminares de las afirmaciones definitivas.

El principal riesgo identificado por los expertos en salud mental y biología es la simplificación de resultados complejos, lo que podría derivar en desinformación médica.

"Se necesita mucha más investigación antes de validar cualquier beneficio terapéutico", coinciden los científicos.

El estudio plantea, además, un dilema ético sobre la comunicación de hallazgos sensibles: cómo informar sobre biología y comportamiento social sin fomentar prácticas basadas en premisas no verificadas.

Por ahora, el descubrimiento se mantiene como una pieza más del complejo rompecabezas de la biología reproductiva y su interacción con la salud mental, pero lejos de ser una recomendación clínica formal.