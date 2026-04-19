IOMA al borde del colapso: los médicos platenses cortan el servicio por 72 horas y rechazan un aumento "insultante"

La salud de los estatales bonaerenses entró en una espiral de incertidumbre total. Este jueves, la Agremiación Médica Platense (AMP) pateó el tablero tras una reunión de Consejo Directivo que reflejó el hartazgo de los profesionales frente a los constantes retrasos en los pagos del IOMA.

La decisión fue drástica: un paro de servicios por 72 horas que dejará a miles de afiliados en La Plata, Berisso y Ensenada sin atención programada.

La medida de fuerza, que comenzará a regir desde las 0 horas del viernes 17 de abril, es la respuesta directa a una deuda que el Instituto que conduce Homero Giles no termina de cancelar.

Si bien hubo una transferencia parcial en las últimas horas, los médicos denunciaron que un número considerable de colegas sigue sin ver un peso de sus honorarios.

"Si bien el Instituto realizó un pago menor aún quedan un número considerable de colegas sin percibir sus honorarios", explicaron desde la AMP.

El conflicto no es solo por lo adeudado, sino por lo que vendrá. El IOMA puso sobre la mesa un aumento lineal del 6%, una cifra que en la Agremiación Médica Platense (AMP) fue recibida con indignación. Los profesionales la consideran una falta de respeto frente a la inflación real que golpea los costos de los consultorios.