El escudo legal de Voytenco: la caja sindical de UATRE y los oscuros hilos de Helenita en la Corte

La figura de la exministra Elena Highton de Nolasco vuelve a quedar bajo escrutinio público. Su hija, Elena Cristina Nolasco Highton, conocida como "Elenita", mantiene un codiciado rol dentro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta funcionaria judicial arrastra años de oscuras polémicas. Pero el dato que agita hoy al escenario gremial resulta totalmente distinto.

Ocurre que Elenita está casada con Jorge Gianni. Este empresario resulta ser uno de los dueños de El Surco, una aseguradora muy poderosa. La compañía es señalada por distintos sectores como encargada de operar el blindaje tribunalicio de José Voytenco. Hablamos del cuestionado titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

La controversia alrededor del nombramiento VIP conlleva duras críticas internas en lo más alto del máximo tribunal. Toda esta situación reaparece ahora en medio de las tensiones que atraviesa el palacio de calle Talcahuano en CABA.

Existen profundas dudas sobre el futuro de aquellos empleados ligados a la vieja estructura cortesana. ¿Quién podrá desarmar semejante entramado construido pacientemente durante la etapa de Ricardo Lorenzetti?

Toda esta truculenta historia comenzó formalmente en diciembre del año 2015. En aquel momento, los magistrados crearon una novedosa Secretaría Judicial de Relaciones de Consumo. Poco después, designaron allí a la mencionada abogada con rango equivalente al de camarista. Hasta ese instante, ella había trabajado durante casi una década junto al rafaelino.

Aquel descarado nombramiento generó fuertes ruidos adentro y afuera del Poder Judicial debido al vínculo directo familiar. En 2016 incluso existió una gravísima denuncia penal impulsada por el letrado Patricio Kingston. El denunciante acusó a los supremos Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt de favorecer un indisimulable caso de acomodo.

Sin embargo, esa causa judicial nunca logró avanzar seriamente. El entonces juez Claudio Bonadio terminó cerrando rápidamente el expediente sin mayores sobresaltos. Sucedió luego de que el fiscal Carlos Rívolo entendiera que las prohibiciones legales para nombrar parientes no alcanzaban al cónclave supremo. Una verdadera masterclass sobre impunidad, o como dicen los pasillos, "un favor entre amigos".

Los millones que salvan a Voytenco

Actualmente, el tablero cambió dramáticamente porque el sindicalista protegido enfrenta expedientes gravísimos por lavado de activos. Sus tenaces opositores, liderados por Eduardo Davico, lo acusan de desviar veintiséis millones de dólares. Ese monumental flujo monetario habría terminado en los bolsillos de empresarios aseguradores muy cercanos. La escandalosa acusación sacudió todos los cimientos gremiales.

A pesar del incesante vendaval de denuncias mediáticas, el líder rural logra sobrevivir milagrosamente. Recientemente, el magistrado Sebastián Casanello levantó la intervención que pesaba sobre OSPRERA, la jugosa obra social correspondiente al gremio. Varios experimentados analistas ven detrás de estas extrañas victorias judiciales una mano invisible amiga. Apuntan directamente hacia su influyente prestador financiero.

La clásica rosca porteña no descansa un solo minuto cuando hay tanta plata sobre la mesa de negociaciones. Quienes caminan los oscuros pasillos de Comodoro Py saben perfectamente cómo funciona este aceitado sistema de favores cruzados. Nadie sobrevive tantas auditorías gubernamentales si carece de un fuerte resguardo protector arriba. Y pocas coberturas resultan tan amplias como aquella ofrecida por la casta cortesana.

Este complejo escenario nacional exige mirar con muchísima lupa estas sinuosas relaciones de poder. Mientras los trabajadores agrarios sufren una crisis prestacional enorme, sus dirigentes viajan en lujosos aviones privados. Romper este perverso círculo vicioso requiere una Justicia verdaderamente independiente, jamás atada mediante negocios conyugales. La pelea de fondo recién comienza a asomar en el horizonte.

El pacto oscuro en la justicia

Dicha sangrienta interna gremial cobró ribetes dramáticos hace un par de años. El brutal asesinato a balazos de Mauricio Cordara, chofer de un dirigente opositor, marcó un tétrico antes y después. Aunque la pesquisa apuntó hacia sicarios contratados, el clima de absoluto terror quedó instalado definitivamente. Disputar esa gigantesca caja recaudadora implica jugarse literalmente la propia vida.

Otra de las patas fundamentales del escándalo apunta al fastuoso nivel de vida del cabecilla sindical. Diversos informes periodísticos expusieron su exorbitante patrimonio personal, incluyendo una imponente mansión y relojes importados. Semejante ostentación choca frontalmente contra la cruda realidad que padecen miles de peones rurales empobrecidos. La impudicia dirigencial parece no tener límites conocidos hoy.

Durante el último año, el gobierno oficialista intentó acorralar al cuestionado dirigente mediante múltiples inspecciones exhaustivas. Las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud detectaron severas irregularidades financieras en los balances presentados. A raíz de esos escandalosos números rojos, el Poder Ejecutivo había ordenado una férrea intervención sanitaria. Tal ofensiva amenazaba seriamente con destronar definitivamente al cacique.

Incluso la Unidad de Información Financiera (UIF) había puesto bajo su radar los extraños movimientos bancarios del titular gremial. Todo indicaba que sus horas al mando estaban contadas frente al avance inexorable del estado nacional. Sin embargo, sorpresivamente, los tribunales federales comenzaron a emitir polémicos fallos favorables al acusado. ¿Acaso aquel salvavidas jurídico llegó justo a tiempo para evitar su inminente caída estrepitosa?

Es precisamente allí donde cobra absoluta relevancia el estratégico nexo con el esposo de la poderosa funcionaria. Los suculentos contratos vinculados a pólizas de sepelios representan un tesoro incalculable para cualquier intermediario burocrático. Garantizar la continuidad del actual mandamás rural significa sostener un vital negocio multimillonario ininterrumpido. Las férreas lealtades se compran siempre con billetes contantes, no mediante meras promesas al viento.

Toda la rosca política observa fascinada esta obscena exhibición de gimnasia corporativa pura y dura. Nadie ignora que tener línea directa hacia la cúspide judicial facilita sobremanera cualquier negociación muy delicada. Mientras la cúpula sindical respira aliviada, las bases trabajadoras continúan esperando coberturas médicas mínimamente dignas. El brutal contraste resulta indignante ante la mirada atónita del ciudadano común.

Queda por ver cómo reaccionará la nueva conformación del máximo tribunal ante semejante nivel de exposición pública. Las ardientes internas palaciegas están al rojo vivo y ningún sector quiere cargar con altos costos reputacionales ajenos. Soltarle la mano al financista podría ser una rápida salida sumamente elegante para limpiar desprestigiadas imágenes institucionales. El tiempo dirá si prima la tan ansiada transparencia o el amiguismo estructural mafioso.

El constante hartazgo de las bases rurales podría detonar un conflicto social de proporciones insospechadas brevemente. Los peones observan incrédulos cómo sus vitales aportes mensuales terminan financiando lujosísimas propiedades privadas. Esta olla a presión amenaza con estallar si los expedientes continúan durmiendo un sueño eterno. Nadie puede predecir el desenlace final de semejante tragedia anunciada.

Diversas voces disidentes exigen una depuración urgente y total de las mafias enquistadas. Sostienen que resulta éticamente inadmisible mantener directivos sospechados de lavar inmensas fortunas ilícitas. La credibilidad del entero sistema representativo obrero se encuentra pendiendo de un hilo muy delgado. Restaurar la confianza demandará acciones verdaderamente contundentes, caiga quien caiga.

Mientras tanto, el reloj sigue corriendo implacable para los protagonistas de este oscuro culebrón institucional. Las miradas escrutadoras apuntan simultáneamente hacia la cúpula gremial y las altas esferas tribunalicias porteñas. El país entero aguarda señales claras que demuestren el verdadero fin de la tan repudiada impunidad. La moneda ya está girando velozmente en el aire enrarecido.

Lo que tenés que saber sobre la trama oculta