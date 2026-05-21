El mileísmo sin Milei: Santiago Caputo quiere ser Presidente y suceder a su propio Frankenstein.

La verdadera guerra de poder entre Karina Milei y Santiago Caputo no es virtual, es terrenal, a fondo y por todo. Si: "El mago del Kremlin va por todo". El asesor presidencial y ex alumno de Jaime Durán Barba, ya evalúa con seriedad y acuerdos solemnes la posibilidad de ser el sucesor de Javier Milei, ese Frankenstein que creó hace cuatro años para demostrarles a Mauricio Macri y Marcos Peña que se habían equivocado al extirparlo de su entorno cuando llegaron a la Casa Rosada, y que se le fue de las manos.

La idea ronda su cabeza desde hace por lo menos un año, según su entorno más íntimo, que como verán, no sabe guardar los secretos. "Yo buscaba un outsider que se hiciera el loco, no un loco que se hiciera el outsider", se lo escuchó susurrar varias veces en su oficina ubicada en el primer piso de la Casa Rosada, cerca del sector de la cocina y el comedor presidencial.

Allí, en ese enorme salón de techos altos y decorados en dorado, sobre una mesa larga, ancha y pesada, entre latas de bebidas energizantes aplastadas, ceniceros llenos de colillas, humo, poca luz y olor a cosas prohibidas, se arman y desarman operaciones de altísimo vuelo, se programan ataques y escraches en redes, se analizan jugadas políticas terrenales con evaluaciones artificiales y se ayaculan millones de espermaideas paranóicas a fuerza de masturbaciones intelectuales tan forzadas como los noviazgos del Javo.

Todavía colgado de la rama de los pobres en el frondoso árbol genialógico de los Caputo, Santiago sueña con dar el gran salto a la copa para orinarles Red Bull desde arriba a sus eternos rivales familiares Toto y Nicky (primos entre sí), conocidos en el ambiente libertario como "los primos millonarios y poderosos" de su padre escribano pero laburante, siempre relegado por ese clan de la billetera fácil. El salto que imagina el asesor presidencial de 40 años es enorme: cumplir sus 42, el martes 11 de julio de 2028 siendo Presidente de la Nación.

Para eso, ya puso en marcha varios de sus planes inaugurales. Primero, iniciar una "guerra santa" con Karina y sus karinos, los Menem (Martín y Lule) y Seba Pareja. Eso le permite desgastar a Javier Milei con un fundamento y desde adentro. Los fondos secretos y millonarios en dólares que maneja indiscriminadamente la SIDE bajo su órbita, son la caja principal para una campaña que imagina corta como patinada de chancho pero cara como goleador joven. De allí también salieron las carpetas electrónicas de casi toda la dirigencia política que podría enfrentarlo.

Ojo, los flamantes departamentos en Miami a nombre de sus testas, las criptomonedas atesoradas que harían sonrojar a Lázaro Báez y Julio De Vido juntos, los mega negocios que está poniendo a nombre de los Neuss y otras muchas cajas de facturación millonaria eterna, no se tocan: "la campaña se hará con lo que logremos juntar de la SIDE hasta que llegue el momento de blanquear nuestra jugada y nos vayamos del gobierno", les repite permanentemente estos días a los más cercanos.

Quienes ya saben detalles de la jugada son sus lacayos y gerentes políticos de Las Fuerzas del Cielo. Entre ellos se destacan: Guillermo Garat: Ex socio de Santi Caputo en la consultora Move Group y actual vicepresidente de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing de YPF . Es clave en la estrategia de medios y comunicación del oficialismo.

Macarena Alifraco: Funcionaria de máxima confianza que opera como su asesora, mano derecha y sombra operativa en las decisiones de la Casa Rosada .

Agustín Romo: Ex presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA) en la Provincia de Buenos Aires y pieza fundamental en la estrategia de redes sociales oficialista.

Daniel Parisini ("El Gordo Dan"): Influencer, empresario y figura destacada dentro de la estructura de streaming oficial (La Misa), muy ligado a las directrices políticas de Caputo.

El problema para Santiaguito es que Karina, Lule, Martín y Pareja lo cazaron al vuelo y se lo quieren comer crudo. La hermanovia fue corriendo a contarle al Javo en Olivos, desesperada y babeando veneno. Pero el inimputable minimizó el peligro y a los 30 segundos le estaba hablando de Marco Antonio Rubio, a quién considera el próximo Presidente de EE.UU. La decoradora tortas y Licenciada en Relaciones Públicas egresada de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), roja de bronca, lo insultó y le dijo que ella iba a actuar sola.

Milei miró desencajado a su otro yo y madre sustituta desde su infancia y le dijo: "Santiago es mi amigo, es además de vos, el único que me entiende; no lo voy a fusilar porque tenga ambiciones. El tiempo, la política y los hechos le van a hacer entender que todavía no es su momento". Karina dio media vuelta y lo dejó sólo, sentado sobre un coqueto sillón blanco que mira hacia los jardines presidencial de la Quinta de Olivos, mientras el hombre más importante del país jugaba con sus dedos como un niño nervioso.