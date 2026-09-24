Casa Rosada y polarización: cuáles son los escenarios electorales que imagina Milei.

La Casa Rosada se encuentra en una encrucijada electoral. Con la mirada puesta en la reelección de Javier Milei en 2027, el oficialismo baraja distintos escenarios que podrían definir su futuro. La reforma electoral, que busca suspender o eliminar las PASO, se presenta como un elemento crucial en esta estrategia. “Al menos por ahora, no existen los grises. Es Milei o no Milei”, sintetizó una fuente oficial.

La polarización con el Partido Justicialista se intensifica, mientras el exlíder de la UCR, Ernesto Sanz, propone una alianza opositora similar a Juntos por el Cambio. Sin embargo, desde Balcarce 50 minimizan esta posibilidad, aunque reconocen que la senadora Patricia Bullrich podría complicar la ecuación. “Quieren poder darle cierto cuerpo a una potencial candidatura del PRO”, afirmaron.

Sé que todos los "peros" tienen un "porqué" 🎶 pic.twitter.com/d7GNMXCjVR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 18, 2026

La senadora, que se ha mostrado crítica del oficialismo, considera que “es muy importante que el proyecto reelija”, aunque no menciona explícitamente a Milei. Desde su entorno, aseguran que “hará lo necesario para que el peronismo no gane”. Sin embargo, en el kirchnerismo no ven viable una ruptura con La Libertad Avanza.

La administración de Milei se muestra optimista respecto a la reforma electoral, que podría privar al peronismo de una herramienta clave. “Que no haya paso aumenta la probabilidad de fragmentación”, advierten desde el oficialismo, sugiriendo que el peronismo podría dividirse en múltiples candidaturas.

El rol de Kicillof y el futuro incierto

El gobernador Axel Kicillof se perfila como un competidor fuerte, y se especula que no desdoblará las elecciones provinciales de las nacionales. “Es el que tiene esa lapicera. Para nosotros es una oportunidad”, comentan desde el oficialismo. La situación se presenta como un juego de ajedrez político, donde cada movimiento cuenta.

En este contexto, la polarización se acentúa. “Veo un escenario bipolar entre lo que representa el kirchnerismo y La Libertad Avanza”, concluyen. La incertidumbre reina, y aunque el tiempo apremia, el futuro electoral de Milei y su equipo sigue siendo un enigma.