La Plata: Alak inauguró la renovada Plaza España junto al embajador

El intendente de La Plata, Julio Alak, inauguró la renovada Plaza España, ubicada en la intersección de 7 y 66, junto al embajador de España en Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde. El acto incluyó actividades culturales y musicales con participación de instituciones de la colectividad española, autoridades y vecinos.

La intervención forma parte del plan municipal de recuperación del espacio público y abarcó veredas, iluminación, mobiliario urbano, áreas recreativas, vegetación y desagües. Uno de los trabajos centrales fue la restauración integral del monumento y sus esculturas de bronce, en un espacio que durante décadas funcionó como punto de encuentro para familias y vecinos.

“Estamos recuperando el espacio público para que lo disfrute toda la comunidad”, expresó Alak durante la jornada. El jefe comunal también destacó los vínculos históricos entre Argentina y España y la importancia de preservar el patrimonio urbano de la ciudad.

Qué obras se hicieron

La renovación incluyó 5.000 metros cuadrados de nuevas baldosas y otros 540 metros cuadrados de piso de caucho en el sector de juegos infantiles, que también recibió mobiliario renovado.

En materia de equipamiento urbano, se instalaron 140 columnas de luminarias, 44 bancos de hormigón y madera, otros 25 bancos de plaza y nuevos elementos destinados a la actividad física.

El proyecto también contempló trabajos sobre el patrimonio verde. Se conservaron los árboles existentes, se incorporaron 25 ejemplares nuevos y se trasplantaron otros 16 para mantener el alineamiento previo. Además, se colocaron 11.000 metros cuadrados de césped con riego automatizado.

Desagües y patrimonio histórico

La intervención incluyó la limpieza y restauración de los desagües para mejorar su funcionamiento y prevenir anegamientos. También se implementó un sistema de escurrimiento superficial, con pendientes en los solados y canaletas conectadas a los sumideros de las calles que rodean la plaza.

La restauración del monumento y sus esculturas de bronce completó los trabajos sobre uno de los elementos patrimoniales más representativos del espacio verde.

La inauguración se inscribe en el plan municipal que ya incluyó intervenciones en las plazas San Martín, Rocha, Italia, del Perú, Juan Manuel de Rosas, Copacabana y de la Madre, además del Parque San Martín y las obras que continúan en el Parque Saavedra.

Una jornada con la colectividad española

La ceremonia reunió a representantes diplomáticos, autoridades municipales, instituciones culturales y miembros de distintas colectividades. Entre los presentes estuvieron el vicecónsul de España en La Plata, Cristian Gustavo Foyth López, y el arzobispo platense, Gustavo Carrara, además de integrantes de la Embajada española.

La programación incluyó una jota instrumental, sevillanas y presentaciones del Centro Asturiano, el Centro Aragonés, el Centro de Descendientes de Castilla y León, el Círculo Cultural Andaluz y el Centro Gallego. El cierre musical estuvo a cargo de la banda Toro y Luna, con un pasodoble conjunto.

La jornada combinó la reapertura del espacio renovado con un homenaje a los lazos culturales entre Argentina y España. La obra deja como principal desafío sostener el mantenimiento de la plaza y garantizar que las mejoras perduren para quienes la utilizan todos los días.

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