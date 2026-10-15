mauricio-filiberti-rey-cloro-transclor-aysa-edenor-megayate-attila

Por: De venderle químicos a AySA a querer comprarla: el negocio de Filiberti

El empresario Mauricio Filiberti, conocido en los pasillos del poder como el "rey del cloro", encendió la rosca política en Buenos Aires al quedar a un paso de tomar el control de AySA.

En octubre de 2026, el consorcio integrado por su firma Transclor, junto a Rowing, Arcos Saneamento y PHX Aqua, presentó la oferta más alta por US$340,2 millones para quedarse con el 90% de la estatizada que atiende a 14 millones de usuarios.

El histórico proveedor de policloruro de aluminio para potabilizar el agua busca cruzar el mostrador y convertirse en dueño de su principal cliente estatal.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la jugada avalada por la gestión de Javier Milei despierta severos cuestionamientos, porque el histórico contratista pretende administrar la firma que le pagó millonadas durante las últimas dos décadas sin ningún tipo de incompatibilidad o regulación especial.

Edenor, el megayate Attila y la ostentación en Cerdeña

El recorrido del magnate incluye la compra en 2021 de Edenor junto a José Luis Manzano y Daniel Vila, donde también repetía el esquema de ser cliente industrial y propietario al mismo tiempo. Fuera de los despachos, Filiberti tomó notoriedad por ostentar el Attila, un lujoso megayate de 64 metros de eslora cotizado en US$70 millones con el que paseó por Cerdeña y Qatar antes de desprenderse de la embarcación.

La compulsa por la prestadora de agua superó la propuesta del Grupo Roggio, que ofertó US$285 millones, aunque ambas quedaron lejos de la pauta de US$450 millones calculada por la cartera de Luis Caputo.

La maniobra expone que la privatización de la distribuidora liquida patrimonio público por debajo del valor oficial, abriendo la puerta a un negocio cerrado donde los viejos contratistas se quedan con las cajas clave del Estado.

Incompatibilidades en puerta y el dilema del agua pública

El cruce de roles de Transclor como proveedora y accionista de AySA plantea un grave dilema de gobierno corporativo que la regulación libertaria pasa por alto. Sin comisiones de ética ni auditorías transparentes de precios, el riesgo de pagar valores sobrevaluados por insumos químicos esenciales recaerá directamente sobre la boleta que abonan los usuarios del conurbano y la Capital Federal.

La entrega de la mayor distribuidora de agua potable del país ingresa en su recta final sin garantías sobre el congelamiento de tarifas o las inversiones obligatorias.

Con la venia de la Casa Rosada, el rey del cloro consolida su imperio sobre los servicios públicos, demostrando que la retórica del libre mercado termina favoreciendo a los mismos empresarios influyentes que hicieron fortuna a la sombra de los contratos estatales.