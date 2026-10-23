Massa, Kicillof y Máximo negociaron unidad contra Milei, pero la interna sigue viva y dura

El gobernador bonaerense Axel Kicillof, el líder del Frente Renovador Sergio Massa y el diputado Máximo Kirchner volvieron a reunirse anoche, jueves 22 de octubre de 2026, esta vez en la Casa de La Pampa, en la Ciudad de Buenos Aires, junto a gobernadores y jefes parlamentarios del peronismo.

Lo importante de esta no se ve, por eso te lo contamos en esta cita. Una fuente que estuvo presente anoche sentado a esa mesa de poder en la casa de La Pampa, aseguró a Primera Página que:

las caras

los gestos

las palabras

las ironías

los modos

la guerra de sillas

las decisiones

Todo eso que no podemos mostrarte en imágenes, habla de la brutalidad de la interna que sacude al PJ y que difícilmente pueda arreglarse sin una elección interna que empodere a un candidato. Por eso las PASO son claves para el peronismo.

La cumbre buscó coordinar una posición frente al Presupuesto Nacional 2027, la reforma electoral impulsada por Javier Milei y los reclamos económicos de las provincias. La fotografía reunió a dirigentes que siguen enfrentados en sus territorios, pero que necesitan actuar juntos en el Congreso. El encuentro permitió avanzar en coincidencias legislativas sin resolver la disputa por el liderazgo del justicialismo.

Gobernadores, jefes de bloque y una incorporación que mueve la rosca

En la mesa estuvieron Ricardo Quintela, de La Rioja; Sergio Ziliotto, de La Pampa; Gustavo Melella, de Tierra del Fuego; el senador santiagueño Gerardo Zamora y Gildo Insfrán, de Formosa, quien participó de manera remota según otras crónicas del encuentro.

También asistieron Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, y José Mayans, su par en el Senado. La presencia de gobernadores y responsables de las bancadas permitió discutir reclamos provinciales junto con la estrategia para llevarlos al Parlamento. La reunión duró aproximadamente tres horas y retomó el diálogo iniciado en agosto en el Hotel Emperador.

La novedad fue Juan Manuel Olmos, titular de la Auditoría General de la Nación, quien se sumó en representación del PJ Federal. Su incorporación amplió la representación política de una mesa que pretende articular sectores del peronismo con trayectorias y prioridades diferentes.

Olmos agregó otra voz a una negociación donde el principal desafío no es conseguir una foto de unidad, sino sostener acuerdos entre dirigentes que conservan proyectos propios. La intención de convocar a otros espacios quedó planteada, aunque no se anunciaron nuevas incorporaciones concretas.

El Presupuesto 2027, primer terreno de acuerdo

La discusión económica ocupó buena parte del encuentro. Los gobernadores expusieron sus preocupaciones por la caída de la actividad, el empleo, el financiamiento provincial y las dificultades que atraviesan distintas economías regionales.

El acuerdo político deberá pasar ahora por una prueba concreta: convertir esos reclamos en propuestas presupuestarias y reunir los votos necesarios para incorporarlas. Los participantes plantearon demandas sobre rutas nacionales, viviendas, infraestructura social y recursos para afrontar las consecuencias del fenómeno climático de El Niño.

También coincidieron en reclamar fondos para las prestaciones destinadas a personas con discapacidad y el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. La oposición sostiene que el Gobierno nacional no está garantizando adecuadamente esas obligaciones y pretende incorporar recursos específicos al debate parlamentario.

La coincidencia sobre estas partidas ofrece una agenda común para dirigentes que mantienen desacuerdos sobre el rumbo político del peronismo. Sin embargo, la reunión no equivale a la aprobación de esos recursos: las decisiones deberán atravesar el trámite legislativo correspondiente.

Las PASO, una discusión que atraviesa la interna

La reforma electoral de Milei fue otro eje central. El oficialismo nacional busca avanzar sobre el sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, mientras la mayoría de los participantes de la cumbre defendió su continuidad como mecanismo para definir candidaturas.

Para un peronismo que todavía no resolvió quién conducirá su oferta presidencial de 2027, las PASO también representan una posible salida institucional a sus diferencias internas. La postura no fue completamente uniforme: Gustavo Melella había manifestado reparos sobre la continuidad de ese sistema.

La defensa de las primarias combina argumentos sobre participación electoral con necesidades partidarias concretas. Sin ese mecanismo, el justicialismo debería alcanzar acuerdos entre sus sectores o establecer una competencia interna con reglas, padrones, financiamiento y organización propios.

El problema de fondo sigue siendo el mismo: cómo definir una candidatura común sin que alguno de los principales espacios considere que quedó excluido de la decisión. La reunión no resolvió ese interrogante, pero dejó establecida una posición compartida por la mayor parte de los asistentes frente a la iniciativa oficialista.

Kicillof y La Cámpora: la convivencia todavía está en discusión

El acercamiento se produjo mientras persisten los enfrentamientos entre el Movimiento Derecho al Futuro, referenciado en Kicillof, y La Cámpora, encabezada por Máximo Kirchner. En los días previos, dirigentes kirchneristas como Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli habían formulado cuestionamientos públicos al gobernador bonaerense.

La coincidencia en el rechazo a determinadas iniciativas de Milei no significa que se hayan cerrado las diferencias por el poder, las candidaturas y la conducción política en Buenos Aires. Ninguno de esos conflictos quedó formalmente resuelto durante la cumbre.

El antecedente de agosto había servido para restablecer canales de conversación entre sectores distanciados. La reunión de octubre mostró que ese contacto puede sostenerse cuando existe una agenda parlamentaria compartida.

La verdadera dimensión del entendimiento se conocerá cuando deban tomar decisiones que afecten directamente los intereses de cada sector, especialmente la definición de candidaturas. Por ahora, el diálogo político y la competencia interna continúan en paralelo.

Massa, Cristina y el poroteo del Congreso

Sergio Massa mantiene un papel de articulación entre sectores del peronismo y participa de las conversaciones sobre los votos necesarios para enfrentar las reformas del Gobierno. El exministro de Economía visitó recientemente a Cristina Fernández de Kirchner y conversó con ella sobre la continuidad de las PASO y la situación parlamentaria.

La discusión legislativa tiene también una dimensión interna: cada dirigente necesita conocer con qué apoyos cuenta antes de comprometer una estrategia común. Esa tarea cobra importancia ante una reforma electoral que requiere mayorías parlamentarias.

La situación de las PASO también involucra a legisladores y gobernadores ajenos al peronismo. Existen diferencias entre quienes promueven eliminarlas, quienes prefieren mantenerlas y quienes consideran modificaciones como retirar su obligatoriedad.

El resultado dependerá de una negociación parlamentaria más amplia que la mesa justicialista, porque ninguna declaración de unidad sustituye los votos necesarios para aprobar o bloquear una ley. Esa es la tarea que deberán encarar Martínez y Mayans desde sus respectivas cámaras.

El peronismo mira a 2027, pero no eligió candidato

Aunque el encuentro tuvo una evidente proyección política, los asistentes no definieron una fórmula presidencial ni distribuyeron candidaturas. Ziliotto sostuvo que no se había hablado de postulaciones y puso el acento en la necesidad de ampliar la unidad.

La ausencia de definiciones electorales permitió concentrar la conversación en los puntos de acuerdo, pero dejó intacta la negociación más difícil del próximo año. Kicillof, Massa y otros dirigentes continúan siendo mencionados en las discusiones sobre el futuro del espacio, sin que exista una resolución compartida.

La cumbre dejó una conclusión concreta: los principales sectores del peronismo pueden coordinar reclamos presupuestarios y posiciones parlamentarias aun cuando mantengan disputas políticas profundas. El próximo examen estará en el Congreso, donde deberán traducir esos entendimientos en propuestas, negociaciones y votaciones.

La unidad anunciada tendrá contenido político verificable si consigue sostener decisiones comunes; la fotografía, por sí sola, no alcanza para demostrarlo. El camino hacia 2027 sigue abierto, tanto frente al Gobierno nacional como dentro del propio justicialismo.