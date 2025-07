Brutal nocaut en tres segundos sacude el mundo del boxeo sin guantes

¿Qué tan rápido puede terminar una pelea? Lo que pasó en la BKFC dejó a todos con la boca abierta… y al rival en el piso antes de que puedas decir “round uno”.

En apenas tres segundos, Esteban Rodríguez —más conocido como Mohawk— logró un brutal nocaut en una pelea de boxeo sin guantes que ya está dando la vuelta al mundo. El escenario fue el Hard Rock de Florida, durante una velada de la Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC). El rival: el cubano Julio Pérez. El resultado: un solo golpe, directo, seco, letal.

El golpe que hizo historia

No hubo tiempo para medir fuerzas. En la primera mano, Rodríguez, de 33 años, soltó su ataque y no necesitó más. El registro oficial marcó 3 segundos de pelea. La cuenta se cerró rápido, pero el impacto quedó.

Desde que debutó en 2022, el estadounidense fue creciendo pelea a pelea. Ya suma cuatro victorias profesionales en la BKFC, y sólo una derrota ante JoMi Escoboza, un ex retador al título. Lo curioso es que, mientras no está peleando, Rodríguez trabaja como carpintero. Pero cuando entra al ring, es otra persona.

Su estilo directo, su look con mohawk y su experiencia previa en MMA (aunque con récord flojo de 1-4) lo hicieron explotar en esta disciplina. En Florida lanzó siete golpes, acertó cinco. Pérez, en cambio, no pudo conectar ni uno solo.

“Estoy llegando, Camozzi”

Después del KO, agarró el micrófono y no dudó: “Chris Camozzi, vos sabés qué hora es. Te lo dije antes: estoy llegando. Y no vas a poder pararme”. La BKFC subió el video en sus redes con una frase que lo resume todo: “Las preliminares más violentas que jamás hayamos visto. Esteban Rodríguez es un PROBLEMA”.

Y él mismo, en su Instagram, dejó un mensaje cargado de emoción y gratitud: “Gracias a los que creyeron en mí desde el principio. Pero sobre todo, ¡gracias Dios por tus bendiciones!”.

El cubano no se rinde

Del otro lado, Julio Pérez no bajó los brazos. En sus redes publicó frases de Luis Enrique y Ilia Topuria, apostando a la resiliencia: “Perdedor no es el que cae, sino el que no se levanta”. Una caída no define una carrera.

Latinoamérica pisa fuerte en BKFC

El nocaut de Rodríguez no fue lo único destacado. Otro que sigue dando que hablar en la BKFC es el argentino Franco Tenaglia, campeón del peso ligero. Después de ganarle por puntos a Tony Soto en octubre de 2024, siguió invicto en MMA y ahora va por más.

Su regreso será el 11 de octubre en Badalona, España, en el evento Noche de Leyendas. Enfrentará a Abner Lloveras, un veterano con pasos por UFC, Bellator y King Of The Streets. La pelea, pactada a seis rounds, promete ser una bomba.

Y esto recién empieza. La BKFC está abriendo el juego para los latinos, y nombres como Rodríguez y Tenaglia lo están dejando claro: en el boxeo sin guantes, los nuestros también reparten.