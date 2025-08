¿Qué fue de los actores de Scary Movie?

Seguro viste la peli, te reíste fuerte, y ahora te pica la curiosidad: ¿qué fue de sus protagonistas? ¿Volverán los hermanos Wayans con esa onda que los hizo únicos? Quedate, porque hay sorpresas y una que otra bomba.

En julio del 2000 se estrenaba Scary Movie, una parodia que rompió todo lo conocido en el cine de terror. Una sátira sin filtro que se burlaba de Scream, The Exorcist y I Know What You Did Last Summer. Pero no fue solo una burla: fue un fenómeno. La clave del éxito estuvo en el humor negro de los hermanos Wayans, los guiños a pelis clásicas y un elenco que hoy sigue dando que hablar.

A 25 años del estreno, esto es lo que pasó con los actores principales de Scary Movie:

Anna Faris – Cindy Campbell

La cara más recordada. Su papel de heroína torpe la convirtió en ícono. Protagonizó cuatro pelis de la saga. Después, hizo comedias como The House Bunny y Overboard. Le puso voz a pelis animadas como Emoji Movie y Cloudy With a Chance of Meatballs. En la tele, brilló en Mom junto a Allison Janney. Hoy conduce Unqualified, un pódcast que arrasa en descargas. ¿Vuelve a Scary Movie? Solo si le pagan bien y si está su amiga Regina Hall.

Regina Hall – Brenda Meeks

Brenda fue más que una sidekick: fue revolución. Irreverente, graciosa y sin filtro. Afuera de la saga, se destacó en Support the Girls (premiada por la crítica) y en éxitos como Girls Trip y Think Like a Man. En tele estuvo en Black Monday y Nine Perfect Strangers. En 2025 se estrena su nueva peli The Battle of Baktan Cross, junto a Leonardo DiCaprio y Sean Penn.

Marlon Wayans – Shorty Meeks

Uno de los cerebros detrás de Scary Movie. Además de actuar, escribió y produjo las dos primeras pelis. Después creó éxitos como White Chicks, A Haunted House y la serie Marlon. También trabajó con Darren Aronofsky en Requiem for a Dream. La bomba: en 2024 anunció que vuelve a la saga junto a Shawn y Keenen Ivory Wayans. Vienen con todo.

Shawn Wayans – Ray Wilkins

El más perfil bajo. Coguionista y actor en las dos primeras entregas. Luego trabajó en White Chicks y Dance Flick. Hace stand-up y participó en series animadas como Animals. Vive enfocado en su familia y aparece poco en los medios.

¿Y el resto del elenco?

Jon Abrahams (Bobby): hizo cine indie y dirige desde 2016.

Shannon Elizabeth (Buffy): fue estrella de póker y ahora lidera causas ambientales en Sudáfrica.

Cheri Oteri (Gail): sigue activa en comedia y doblaje.

Lochlyn Munro (Greg): actuó en Riverdale y sigue muy presente en la tele.

Dave Sheridan (Doofy): figura de culto en parodias y doblaje gamer.

¿Vuelven los originales a Scary Movie 6?

Sí. Confirmado: los hermanos Wayans regresan para dirigir y escribir. La promesa: volver al humor oscuro, ácido y sin censura que los hizo únicos.