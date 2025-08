¿La naranja es la mejor fuente de vitamina C?

Durante años nos hicieron creer que la naranja era la reina de la vitamina C, pero la verdad es que hay alimentos mucho mejores y más fáciles de incorporar al plato diario. ¿Te imaginás cuáles son? Seguí leyendo, porque en este artículo te vamos a contar qué verduras la superan y por qué conviene cambiar el chip cuanto antes.

¿Para qué sirve realmente la vitamina C?

La vitamina C no solo ayuda al sistema inmune. Según la evidencia que recopila el medio estadounidense Real Simple, cumple un montón de funciones clave:

Protege las células del cuerpo actuando como antioxidante.

Ayuda a producir colágeno , que es vital para la piel, los huesos y los vasos sanguíneos.

Mejora la absorción del hierro vegetal (el que viene de legumbres y verduras).

Participa en la producción de dopamina y serotonina, que influyen en el estado de ánimo y la concentración.

Y eso no es todo. La evidencia científica actual también la relaciona con beneficios para la salud del corazón, la presión arterial y hasta la memoria. Así que sí, no se trata solo de prevenir resfríos.

¿Cuánta vitamina C tiene una naranja?

Una naranja chica tiene más o menos 50 mg de vitamina C. Suena bien, pero en realidad no alcanza ni al 70% de lo que necesita una persona por día. El problema es que muchos siguen creyendo que comiendo una naranja por día ya están cubiertos… y no.

Por suerte, hay verduras que la duplican o triplican.

Las verduras que le ganan a la naranja

En base a un informe publicado por Real Simple con datos del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA), estos son algunos ejemplos que sorprenden:

Pimiento rojo crudo : una taza tiene 118 mg de vitamina C. Además suma vitamina A, que es buenísima para la vista y la piel.

Brócoli cocido : una taza aporta 102 mg . También te da fibra, vitamina K y folato.

Repollo crudo: 100 gramos concentran 93 mg. Y de yapa, tiene magnesio y antioxidantes.

¿Cómo sumarlos a tu dieta sin volverte loco?

No hace falta cambiar todo de golpe. Acá van algunas ideas simples para sumar estos alimentos sin renegar:

Cortá el morroncito en tiras y comelo como snack o usalo para rellenar con arroz.

Salteá el brócoli con ajo y aceite de oliva. Si le ponés limón, mejor.

Hacé chips de repollo al horno o metelo crudo en la ensalada.

También podés combinarlos con lentejas, arroz integral o semillas, para que el cuerpo aproveche mejor el hierro y otros nutrientes.

La próxima vez que pienses en vitamina C, acordate que la naranja ya no es la única estrella del show. Hay un montón de verduras que la superan y encima aportan mucho más. Cambiar esa idea te puede ayudar a comer mejor, sentirte con más energía y cuidar tu salud a largo plazo.

Y ahora que lo sabés… ¿qué vas a elegir poner en tu plato?