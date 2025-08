BIEN CASTA | Diputados PJ y LLA por La Plata: repiten 4 de 6 a entrar y va el hermano de Adorni; solo zafa uno

Las listas de candidatos a diputados provinciales por la Octava sección electoral bonaerense, también conocida como Sección Capital (La Plata), son un clarísimo ejemplo de eso que Javier Milei decidió bautizar mediáticamente como CASTA política y la colocó en el centro de tiro de sus castigos verbales.

Para Javier Milei y para sus seguidores libertarios, el término "Casta" significa mucho más que una mala palabra: determina lo peor de la política argentina. Sin embargo, cuando su hermana Karina y el referente Sebastián Pareja decidieron armar listas en La Plata, padecieron amnesia temporal inducida.

Será muy difícil que otro frente electoral llegue al piso de 16,66% para meter un legislador por la Octava.

Se sabía que de los seis candidatos a diputados titulares que debía presentar cada espacio que compita en 7S, especialmente en los casos de LLA y FP, los tres primeros entrarían casi seguro, mientras que el resto quedarían en las gateras.

La Casta libertaria

La poderosa lapicera de tinta violeta que manejaron Karima y Pareja durante todo el sábado 19 de julio 2025, en un coqueto departamento de calle 56 entre 13 y 14 de La Plata, alquilado por día y pagado en efectivo, escribió mucho, tachó demasiado y volvió a escribir planillas. Sin embargo, no se animó a tachar a la "casta platense".

De los tres libertarios a entrar, solo el cabeza de lista, Juan Osaba, zafa de ser afectado por la maltita palabra.

Pero no alcanza, ya que su inmediata seguidora en la planilla es la actual diputada Julieta Quintero Chasman, una ex amante de un ex intendente platense que busca repetir a costa de lo que le pidan, aunque le pidan todo.

Y el tercero de LLA es Francisco Adorni, hermano menor del vocero presidencial y no mucho más...

La Casta peronista

Por el lado peronista de la vida, encontramos en la lista a tres personajes archiconocidos en los pasillos legislativos de 8 y 53: Ariel Archanco, Lucía Iañez y Juan Malpeli.

Los tres son diputados actualmente y van por su reelección, sin más mérito que repartir sus módulos "achocolatados" hacia arriba y levantar la manito para aprobar proyectos ajenos.

Ariel Archanco es el más respetado. Pertenece a La Cámpora, siempre fue un militante barrial, es el actual presidente del PJ La Plata y tiene una buena formación política.

Lucía Ianies tiene como única virtud ser joven. Sin embargo, lo que más pesó al momento de ser propuesta para su reelección, fue ser la amante de Carli Bianco, el eterno mano derecha de Axel Kicillof.

Finalmente, Juan Martín "Tachu" Malpeli es un militante de las filas massistas desde la irrupción en el Frente Renovador de Raúl Joaquín "Cabezón autos truchos" Pérez, su jefe político.

"El Tachu tuvo la virtud de pegársele al protegido de Massa y presidente del bloque FR en Diputados PBA, Rubén Eslaiman, cuando Pérez entró en colisión con Malena y Massa lo fusiló", precisó una fuente massista.

"Malpeli no es ni malo ni bueno, es boludo. Pero cumple, hace los deberes. No le dá para más", sentenció con lujo de detalles nuestra fuente con olor a Tigre.