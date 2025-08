Deportes | 31 Jul ¿Vuelve o no vuelve? Rojo, en pausa: Boca aún no lo libera, y el Pincha no quiere gastar El regreso de Marcos Rojo a Estudiantes de La Plata está más lejos de concretarse. Aunque hubo contacto con Verón, las trabas contractuales con Boca Juniors, el contexto económico y los plazos de la Copa Libertadores condicionan la vuelta del defensor al Pincha.